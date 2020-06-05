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Yerel

Kuaför kalfasında korona çıktı, yüzlerce kişi testten geçti

Kayseri'de bir kuaförün yanında kalfa olarak çalışan şahısın koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucunun gelmesiyle birlikte il genelindeki tüm berber ve kuaförlerde test yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 600 kişiyi kapsayan ve dün başlayan test işlemi bugün sona erecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:39:00 -
Kuaför kalfasında korona çıktı, yüzlerce kişi testten geçti

Kayseri'de ismi açıklanmayan kalfaya yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kalfanın çalıştığı kuaför salonu koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle kapatıldı. Kuaförde çalışanlar da evlerinde karantina altına alındı.

Ayrıca tedbir amacıyla kentte tüm berber ve kuaför salonlarında çalışanlara koronavirüs testi yapılması kararlaştırıldı. Dün, İl Sağlık Müdürlüğü'nün, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhanettin ek hizmet binasındaki test merkezinde erkek berber ve kuaförler salonlarında çalışanlara test yapıldı. Bugün ise kadın kuaför salonlarında çalışanlardan test için numune alındı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alpaslan, berber ve kuaför esnafı olarak 50 günlük bir aranın ardından 11 Mayıs'ta belirlenen kurallar çerçevesinde çalıştıklarını söyleyerek, "Kadın kuaföründe çalışan kişide yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine iş yeri tedbiren karantina altına alındı. Kalfa olarak çalışan kişiye daha sonra yapılan testler ise, negatif çıktı. Biz tüm ihtimalleri göz önüne alarak berber ve kuaförlerimize test yapılmasını sağladık. Sonuçlar kısa zaman içinde belli olacak. Şuan hiç bir sorun yok" dedi.

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Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

BU DEVİRDE BERBERE KUAFORE GİDEN RUS RULETİ OYNAMIŞ GİBİDİR..
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