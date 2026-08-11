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Gündem Kuaför enişte manyak çıktı! Saçına fön çekip para vermeyen kayınbiraderinin evini 9 kişi ile bastı
Gündem

Kuaför enişte manyak çıktı! Saçına fön çekip para vermeyen kayınbiraderinin evini 9 kişi ile bastı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kuaför enişte manyak çıktı! Saçına fön çekip para vermeyen kayınbiraderinin evini 9 kişi ile bastı

İstanbul Beyoğlu’nda eniştesinin berber dükkanında saçına fön çektiren Servet B. ücret ödemek istemeyince eniştesi ile arasında tartışma çıktı. Enişte topladığı 9 kişi ile kayınbiraderinin evini basıp cam çerçeve indirdi. Polis ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 9 Ağustos Pazar günü saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa’da meydana geldi. İddiaya göre, Servet B., eniştesi olan Ferhat O’ya ait berber dükkanına giderek saçına fön çektirip jöle sürdü. Ferhat O.’nun Servet B.’den para istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Sonrasında dükkandan ayrılan Servet B., ile Ferhat O. sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladı.

SOPA VE TAŞLARLA EVİ BASTILAR

Kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Nihat O.’nun oğulları Harun O., Ekin O., Ergin O. ile Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O. toplanarak Servet B.'nin evini bastı. Binaya giren grup, evin camlarını kırdı. Şüpheliler sonrasında apartmandan çıkıp, aynı sokakta bulunan Emrah O.’nun da evine saldırdı. Atılan taşlar nedeniyle evlerde hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle saldırı sona ererken, eve saldıran 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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