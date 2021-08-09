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Ekonomi KÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

KÜ öğretim üyesi alacak

Karabük Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile 14 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 13:25:00 -
KÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilecek. 23.08.2021 tarihine kadar yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur. (Tel: 444 0 478)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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