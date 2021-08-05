KÜ işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre sstihdam edilecek işçiler, noter kurası ile belirlenecek açık iş gücü sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından, yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecek.

İşçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 05/08/2021 - 09/08/2021 tarihleri arasında elektronik (online) olarak yapılacak. Kura yeri, tarihi ve saati İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek. İlan edilen pozisyonlara atanacaklar için deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 (iki) aydır.

Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları; ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılacaktır. İşçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve duyurular, Üniversitenin https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecek. Bu hususlara dair adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak.

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