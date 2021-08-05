KÜ işçi alacak
Kırıkkale Üniversitesi; Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, İŞKUR açık ilanında belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından sürekli işçi alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre sstihdam edilecek işçiler, noter kurası ile belirlenecek açık iş gücü sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından, yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecek.
İşçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 05/08/2021 - 09/08/2021 tarihleri arasında elektronik (online) olarak yapılacak. Kura yeri, tarihi ve saati İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek. İlan edilen pozisyonlara atanacaklar için deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 (iki) aydır.
Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları; ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılacaktır. İşçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve duyurular, Üniversitenin https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecek. Bu hususlara dair adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak.
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