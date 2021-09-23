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Ekonomi KTÜN öğretim elemanı alıyor
Ekonomi

KTÜN öğretim elemanı alıyor

Konya Teknik Üniversitesi birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 13:45:00 -
KTÜN öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular https://ilan.ktun.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların kimlik, adres, mezuniyet bilgileri, transkript notu, yabancı dil ve ALES puan bilgileri başvuru sırasında ilgili kurumlardan web servis aracılığıyla çevrimiçi olarak çekilmektedir. Bu bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Hatalı olduğu düşünülen verilerin ilgili kurumlarla görüşülerek düzeltilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

Son Başvuru Tarihi 07.10.2021 - Perşembe

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 20.10.2021 - Çarşamba

Giriş Sınavı Tarihi 27.10.2021 - Çarşamba

Sonuç Açıklama Tarihi 03.11.2021 - Çarşamba

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.ktun.edu.tr

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