KTÜN öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular https://ilan.ktun.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların kimlik, adres, mezuniyet bilgileri, transkript notu, yabancı dil ve ALES puan bilgileri başvuru sırasında ilgili kurumlardan web servis aracılığıyla çevrimiçi olarak çekilmektedir. Bu bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Hatalı olduğu düşünülen verilerin ilgili kurumlarla görüşülerek düzeltilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

Son Başvuru Tarihi 07.10.2021 - Perşembe

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 20.10.2021 - Çarşamba

Giriş Sınavı Tarihi 27.10.2021 - Çarşamba

Sonuç Açıklama Tarihi 03.11.2021 - Çarşamba

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.ktun.edu.tr

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