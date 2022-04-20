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Gündem KTÜ'lü öğrenciler desteklerken geri adım atıldı! Kısa şort uyarısının yer aldığı yazı kaldırıldı
Gündem

KTÜ'lü öğrenciler desteklerken geri adım atıldı! Kısa şort uyarısının yer aldığı yazı kaldırıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi ana kampüsü içindeki KYK'ya ait öğrenci yurdunda, erkek ve kız öğrencilerin akşam yemeklerini karma olarak yediği yemekhanenin girişine, "Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır" yazılı uyarı kağıdı asılmıştı. Öğrencilerin de desteklediği uyarıya gelen tepkilerden sonra geri adım atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 23:04:00 - 2022-04-20 23:11:47
KTÜ'lü öğrenciler desteklerken geri adım atıldı! Kısa şort uyarısının yer aldığı yazı kaldırıldı

 Yeniakit.com.tr 

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsünde bulunan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunda, kız ve erkek öğrenciler tarafından akşam yemeğinde karma olarak kullanılan yemekhaneye, "Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır" yazısı asıldı.

Yapılan uyarı hakkında sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.

Bir de yetkililere soruşturma başlatıldı!

Gelen tepkiler üzerine yazı kaldırılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca ilgililer hakkında idari soruşturma başlattı.

KTÜ'deki öğrencilerden Faruk Çelik, asılan uyarı kağıdını şöyle değerlendirdi:

Yemek için akşamları E Blok'a gidiyoruz. Bazen erkekler çok kısa şortlar giyerek yemekhaneye geliyorlar. Çok absürt bir durum, iç çamaşırı gibi bir şortla yemekhaneye inilmesi. Orada çalışan kadın personel ve aşçılar var. Öğrencilerin bu duruma saygı göstermesi gerekiyor.

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