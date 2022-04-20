KTÜ'lü öğrenciler desteklerken geri adım atıldı! Kısa şort uyarısının yer aldığı yazı kaldırıldı

Yeniakit.com.tr

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsünde bulunan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunda, kız ve erkek öğrenciler tarafından akşam yemeğinde karma olarak kullanılan yemekhaneye, "Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır" yazısı asıldı.

Yapılan uyarı hakkında sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.

Bir de yetkililere soruşturma başlatıldı!

Gelen tepkiler üzerine yazı kaldırılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca ilgililer hakkında idari soruşturma başlattı.

KTÜ'deki öğrencilerden Faruk Çelik, asılan uyarı kağıdını şöyle değerlendirdi:

Yemek için akşamları E Blok'a gidiyoruz. Bazen erkekler çok kısa şortlar giyerek yemekhaneye geliyorlar. Çok absürt bir durum, iç çamaşırı gibi bir şortla yemekhaneye inilmesi. Orada çalışan kadın personel ve aşçılar var. Öğrencilerin bu duruma saygı göstermesi gerekiyor.