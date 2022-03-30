KTÜ sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi, Merkez ve Özel Bütçe, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, duyurulan unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ‘’Ortaöğretim” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); “Ön Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93)” ve “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapacak.

Başvurular, 30.03.2022-13.04.2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Alımı yapılacak personel nitelikleri ve diğer şartlar için;

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/03/20220330-4-8.pdf

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/personel_ec327.pdf

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