KTO Karatay Üniversitesi’nden kritik iş birliği

Protokolle ortak akademik çalışmalar, öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri yapılması hedefleniyor. İmza törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Rektör Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Necati Vardar ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Gündüz, Somali Hormuud Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adam Shidane Guled, Rektör Yardımcısı Dr. Abdimahad Abshir Arale ile TİKA/ Maarif Vakfı Yetkilisi Halim Kesici katıldı. Törende konuşan Sade, şunları söyledi: “Tarihi 1251 yılına dayanan KTO Karatay Üniversitesi, yaklaşık 26 bin üyesi olan KTO’nun desteğini her zaman arkasında hissetmektedir. Buradan aldığımız güçle kurumumuz, 65 ülkeden uluslararası öğrencisi olan bir dünya üniversitesi olma yolundaki çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Dost ve kardeş ülke Somali bizim için çok kıymetli. Somalili 10 öğrencimizin 6’sı tam burslu olarak üniversitemizde eğitim alıyor. Somali’nin en önemli üniversitelerinden Hormuud Üniversitesi Rektörü ve heyetini Konya’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. KTO Karatay Üniversitesi olarak üzerimize düşen akademik ve bilimsel konularda her türlü desteğe hazırız.”

