KTO Karatay Üniversitesi’nden dijital kariyer fuarı

Turkcell, THY, Oyak Renault, Albayrak Holding, Abdi İbrahim, Ziraat Bankası gibi birçok önemli markanın katıldığı etkinlikte KTO Karataylı öğrenciler ve mezunlar farklı sektörlerden ünlü isimlerle çevrimiçi olarak buluşuyorlar.

Seminerler söz konusu

Dijital ‘Paraşüt Kariyer Fuarı’na katılım sağlayanlar, sektörün öncü isimleriyle tanışma ve önemli iş bağlantıları oluşturma imkânı elde ediyorlar. Ayrıca atölyeler, seminerler, eğitim, vaka analizleri ve çevrimiçi mülakatlarla adeta kariyer simülasyonu yaşıyorlar. Yarın ise YKS öğrencileri için otorum yapılacak. ‘Domatesler Acele Etmez YKS Özel Oturumu’nda sanatçı Müfit Can Saçıntı, öğretim üyeleri Hüseyin Oktay Altun ve Şerife Özkan Nesimioğlu üniversite adaylarıyla bir araya gelecek. Geleceğin mesleklerini önemli akademisyenlerden dinleyecek olan üniversite adayı öğrenciler, meslek ve alan seçimleri konusunda yol haritalarını çizme olanağı bulacaklar.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Firmaların nitelikli eleman istihdamına da büyük katkı sağlayacak etkinlik, lise ve üniversite öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. KTO Karatay Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi tarafından yürütülen Paraşüt Projesi, Sektör Danışmanlığı Projesi, Hukukta Gözlem Projesi, İşi Yerinde Gözle Projesi, Asistan Öğrenci Projesi’yle takdir topluyor.