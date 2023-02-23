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Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

KTO Karatay Üniversitesi akademik kadro alacak

KTO Karatay Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte ve Yüksekokul bünyesine Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 13:30:00 -
KTO Karatay Üniversitesi akademik kadro alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır.

İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaatların Başlama Tarihi : 23.02.2023

Son Müracaat Tarihi           : 10.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 16.03.2023

Sınav Tarihi   : 21.03.2023

Değerlendirme Tarihi   : 23.03.2023

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