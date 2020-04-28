KTO Başkanı Gülsoy: "Nefes Kredisi ile küçük işletmeler rahatlayacak"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğündeki yeni "Nefes Kredisi" ile küçük işletmelerin rahatlayacağını belirtti.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere bütün kaynakların seferber edildiği "Nefes Kredisi"nin yeniden başlatıldığını bildirdi.

Oda üyelerinin KTO'nun internet sitesindeki "online işlemler" üzerinden ücretsiz alacakları faaliyet belgesi ile başvurarak yıllık yüzde 7,5 faizle 50-100 bin lira arasında kredi kullanabileceklerini aktara Gülsoy, şunları kaydetti:

"Nefes Kredisi ile üyelerimize destek olacağız. Bu sayede küçük işletmelerimiz rahatlayacak. Üyelerimiz, anapara ve faiz ödemesi olmadan 2021 yılında ödemelerine başlayacakları kredi kullanabilecek. Üyelerimizin yanındayız. Salgın sürecinin başladığı ilk günden bu yana her zaman üyelerimizin tüm taleplerinin takipçisi olduk. Böyle zor bir dönemde bir özel bankanın bu projeyi en az bizim kadar sahiplenmesi önemli. Geçtiğimiz günlerde bir çağrım olmuştu, 'Risk alın, iş dünyasının yanında olun' demiştim. Bu çağrımıza ilk olumlu cevap veren özel banka Denizbank oldu. Yüzde 7,5 gibi oldukça düşük bir faiz oranıyla özel bankaların da kredi verebileceğini herkese gösterdi."



