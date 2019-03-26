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KTB’den İstihdam Seferberliği’ne destek

Kayseri ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında başlatılan kampanyaya destek açıklamasında bulunurken; “Şuan yaklaşık 8 bin kişiye ulaştı.

26 Mart 2019 Salı 10:41
KTB’den İstihdam Seferberliği’ne destek

Kayseri ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında başlatılan kampanyaya destek açıklamasında bulunurken; “Şuan yaklaşık 8 bin kişiye ulaştı. Bizim Ekonomi Şurasında sözümüz 30 bin kişiydi. İnşallah süre sonuna kadar Kayseri’de 30 bin personel istihdam edilecek” dedi.


‘Burası Türkiye Burada İş Var’ Kampanyasındaki tarihi teşviklerden faydalanılması gerektiğinin altını çizen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; “Bilindiği üzere TOBB - Türkiye Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu. Başlatılan kampanya çerçevesinde biz de Kayseri Ticaret Borsası olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampanyayı çeşitli iletişim araçlarıyla duyurduk. Tekrar ediyorum; gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli destekler getirildi. Eğer işveren işlerinde sıkıntı yaşamışsa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa, çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca ‘Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında İşsizlik Sigorta Fonundan’ ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki; ‘düzenini bozma, istihdamını koru’. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne ‘merhaba’ demek için ‘Burası Türkiye Burada İş Var, Burası Kayseri Burada Aş Var’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Bağlamış, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek konuşmasını şöyle sürdürdü;


“Yeni yönetim anlayışımızla birlikte kotamızda yer alan 60 ürünün işlem hacimlerini günlük, haftalık, aylık fiyat değişimleri, canlı hayvan varlığı, süt üretimi gibi rakamları üretici ve tüketicilerle paylaşmaktayız. Üyelerimize yönelik her ay düzenli olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. En çok tecil yaptıran 10 üyemize ödül verdik. Kayseri’nin tarım ve hayvancılığının haritasını çıkardık. 2017 yılı Kayseri’nin tarım ve hayvancılık raporunu kitapçık haline getirerek ilimizin bu konuda geldiği noktayı kamuoyuna duyurduk. Topraksız tarım projemiz kapsamında marul üretiminde yüksek verim elde ettik. Şuanda çilek üretim çalışmalarımız devam etmektedir. Topraksız tarım konusunda üyelerimizi teşvik etmek istiyoruz. Kayseri 14. Tarım Fuarı’na borsa olarak stant açtık, burada üyelerimizin ürettiği ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdik. Yerli ve yabancı olmak üzere bin 900 firmanın katıldığı fuarda Kayserimizin sucuğunu, pastırmasını, mantısını, kabak çekirdeğini, ay çekirdeğini, aspir tohumunu ve yağını tanıttık. Ayrıca fuara katılan ziyaretçilere 30 bin kişiye 3 ton sucuk ekmek dağıttık. Kayseri Ticaret Borsası olarak Tarım Hayvancılık Fuarlarını önemsiyoruz. Tarım fuarları ziyaretçilerin yeni teknoloji ve ürünlerle buluştuğu alanlardır. Fuarlar, bilgiyi ziyaretçiye ulaştırmanın farklı bir yoludur. Bu anlamda da satışa dönük pazarlamanın bir parçasıdır. Üyelerimizi bu tür fuarlara katılım anlamında teşvik ediyoruz. Kayseri için lobicilik çalışmalarına da devam ediyoruz. Kayseri’deki besicilerimizin en büyük ihtiyacı olan Et ve Süt Kurumunu ilimize getirmek için çalışmalarımız devam ediyor.”

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:41
  1. doğa
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