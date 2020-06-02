KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret verilerini değerlendirdi:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dış ticaret verilerine ilişkin, "Mayıs ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayının yüzde 40,9 gerisinde gerçekleşti. Ancak geçen yıl mayıs ayında ihracatımızın tarihi rekor seviyede gerçekleştiğini de biliyoruz. Nisan ayına göre baktığımızda ise ihracatta yüzde 10,84'lük artışla ufak da olsa toparlanma oldu. Bu gelişmeyi bekliyorduk." ifadelerini kullandı.



KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakanlığın açıkladığı mayıs ayı geçici dış ticaret verilerine göre ihracatın yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 964 milyon dolar olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, ithalatın da yüzde 27,7 azalarak 13 milyar 406 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.



Zeytinoğlu, 12 aylık dönemde ise ihracatın bir önceki döneme göre yüzde 8,4 azalarak 165 milyar 732 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 1,7 azalarak 205 milyar 869 milyon dolar olduğunu kaydetti.

- "Önümüzdeki aylarda iyileşmeler devam edecek"

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle talep azalmasının mayıs ayında da devam ettiğini ancak nisan ayına göre toparlanma olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Mayıs ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayının yüzde 40,9 gerisinde gerçekleşti. Ancak geçen yıl mayıs ayında ihracatımızın tarihi rekor seviyede gerçekleştiğini de biliyoruz. Nisan ayına göre baktığımızda ise ihracatta yüzde 10,84'lük artışla ufak da olsa toparlanma oldu. Bu gelişmeyi bekliyorduk. Önümüzdeki aylarda iyileşmelerin devam edeceğini, en büyük ticaret partnerimiz Avrupa'daki iyileşmeye paralel toparlanma hızımızın artacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Mayıs ayında ithalatın da yüzde 27,7 gerilemesiyle nisana göre dış ticaret açığında azalma olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, "Mayısta dış ticaret açığı 3,4 milyar dolar gerçekleşti. Dış ticaret açığı nisan ayında 4,6 milyar dolar seviyesindeydi. Dış ticaret açığındaki azalışı cari açık açısından önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.



Zeytinoğlu, mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden Almanya, Irak, İngiltere ve Fransa'ya ihracatın gerilediğini ancak ABD'ye yüzde 1,4'lük artış olduğunu kaydetti.