KSO Başkanı Zeytinoğlu ihracat rakamlarını değerlendirdi:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatta eylül ayında 15 milyar doların üzerine çıkarak bir iyileşmeyle normalin yakalanabileceğini bildirdi.



Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. İhracatın beklentilerin altında, ithalatın da beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, "Önümüzdeki aylarda baz etkisi ile bu hızlı farklılaşmaların olmayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Muhtemelen ihracatta eylül ayında 15 milyar doların üzerine çıkarak bir iyileşme ile normali yakalayabileceğimizi bekliyoruz. Otomotiv sektöründeki duruşlar eylül ayında sona ereceği için ihracata olumlu etkisi olacaktır. İthalattaki yüzde 20,6'lık artışın firmalarımızın ertelenen alımlarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Diğer taraftan 4 milyar 239 milyon dolarlık aylık altın ithalatının da ithalat artışını uyardığını görüyoruz. Ayrıca dış ticaret açığındaki yüzde 169,7'lik artış geçen yılın aynı ayındaki ithalatın çok düşük olmasından kaynaklanıyor."

Yatırım malları ve ham madde ithalatındaki artışa işaret eden Zeytinoğlu, "Yatırım mallarında yüzde 39,41'lik, ham maddede yüzde 18,08'lik artışı yatırımlar ve üretim artışları açısından olumlu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.



