  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KSO Başkanı Zeytinoğlu ihracat rakamlarını değerlendirdi:
Ekonomi

KSO Başkanı Zeytinoğlu ihracat rakamlarını değerlendirdi:

"Muhtemelen ihracatta eylül ayında 15 milyar doların üzerine çıkarak normali yakalayabileceğimizi bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:23:03 -
KSO Başkanı Zeytinoğlu ihracat rakamlarını değerlendirdi:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatta eylül ayında 15 milyar doların üzerine çıkarak bir iyileşmeyle normalin yakalanabileceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. İhracatın beklentilerin altında, ithalatın da beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, "Önümüzdeki aylarda baz etkisi ile bu hızlı farklılaşmaların olmayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Muhtemelen ihracatta eylül ayında 15 milyar doların üzerine çıkarak bir iyileşme ile normali yakalayabileceğimizi bekliyoruz. Otomotiv sektöründeki duruşlar eylül ayında sona ereceği için ihracata olumlu etkisi olacaktır. İthalattaki yüzde 20,6'lık artışın firmalarımızın ertelenen alımlarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Diğer taraftan 4 milyar 239 milyon dolarlık aylık altın ithalatının da ithalat artışını uyardığını görüyoruz. Ayrıca dış ticaret açığındaki yüzde 169,7'lik artış geçen yılın aynı ayındaki ithalatın çok düşük olmasından kaynaklanıyor."

Yatırım malları ve ham madde ithalatındaki artışa işaret eden Zeytinoğlu, "Yatırım mallarında yüzde 39,41'lik, ham maddede yüzde 18,08'lik artışı yatırımlar ve üretim artışları açısından olumlu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf
Siyaset

Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak çok konuşulacak bir gafa imza attı. Öztrak, partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa..
Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler
Dünya

Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC'de 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapal..
Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı
Dünya

Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Lübnan'da protesto edildi. Havalimanından Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine geçen Fransa Cumhurbaşkanı, y..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı