Kronikleşen sorunları ‘Başkanlık’ çözüyor

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Yüksek fatura sorununun “kademe tarife revizesiyle” halledildiği, küresel kur operasyonunun bir gecede bertaraf edildiği ülkemizde enflasyondaki yükseliş de dizginlenme dönemine girdi. Türkiye’ye her 10 yılda bir kriz ya da darbe yaşatan, her sarsıntıda milleti kıtlık, yokluk ve kuyruklara mahkum eden ve bütünüyle çözümsüzlük nizamı olan Parlamenter Sistem’e geri dönmek için Zillet İttifakı yuvarlak masalarda bir araya gelirken; Başkanlık Sistemi’nin “hızlı karar, etkili netice” imkanı sayesinde ülkemiz muğlak sorunları çığ gibi büyümeksizin süratle bertaraf ediyor.

Çift başlılık ortadan kalktı

Parlamenter Sistem Türkiyesi’nde krizlere müdahalede yetersiz kalınması nedeniyle yokluk ve kuyruklar aylarca gündemden düşmezken, Başkanlık Sistemi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Kur Korumalı Mevduat formülüyle TL, dolar karşısında bir gecede yüzde 40 değer kazandı, “kademeli tarifede alt sınır revizesiyle” faturalardaki yüksek fiyatların önüne geçildi, temel hayat ürünlerindeki KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesiyle de market raflarındaki fiyatları hızlıca düşürecek hamle süratle alındı. İş dünyasının ilave indirimiyle %14 nispetinde indirim sağlayacak bu müjde, eski Türkiye’de kronikleşen sorunların mevcut sistemde nasıl hızlı ve etkin biçimde çözülebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Güçlendirilmiş vesayet

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Gazeteci Yazar Zeki Geçkil, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iç ve dış odaklardan azade alınan kararlarla bütün topluma ekonomik iyileştirmeler yapılıyor. Eski Türkiye vesayet statükosunda ise enflasyon, vatandaşı ezerken, Sabetaycı zümre oligarkları devlet bankalarından batık krediler alıp köşe dönerdi. Şimdi ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ diyenlerin güçlendirmek istediği de o vesayet statükosudur, o oligarklardır. Parlamenter Sistem dedikleri Eski Türkiye’de batak kurumların KİT’leri vardı. Devalüasyonlar vardı. Üzümün ve kıymanın kilosunun 70 TL olduğu günler vardı. Kuyruklar vardı. Kuyrukların sadece ürün tükenince bittiği o günlerde devlet bankalarından batık kredi alıp köşe dönenler vardı. Yine öyle olsun istiyorlar. O batık kredileri de devlet yani millet ödüyordu. Ama şimdi o krediler batık şirketlere değil millete gidiyor.”

Paramız cebimizde kalıyor

Araştırmacı Yazar Geçkil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskiden sanayi harcamaları için İsrail’e, Avrupa ülkelerine giden paramız şimdi cebimizde kalıyor. Ama medyadaki güç onlarda, akademiyadaki güç onlarda, iş dünyasındaki güç onlarda. Bu gücü de gerçekleri millet görmesin diye kullanıyorlar. Toplumu dezenformasyon manyağı yaptıkları için neyin doğru neyin yanlış olduğunun anlaşılmasını zorlaştırdılar. Eski vesayet düzenini güçlendirmek istiyorlar. Vesayetçi statükoyu tahkim etmeyi arzuluyorlar.”

Hızlı karar etkin çözüm dönemi

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş da, şunları ifade etti: “İnsanımız, eski Türkiye’nin kriz sistemi olan Parlamenter Sistem’den kendi rızasıyla, sandıkta verdiği kararla kurtulmuştur. Başkanlık Sistemi’nin en bariz faydasının hızlı karar olduğu da net biçimde görülmüştür. Hızlı kararlarla alınan keskin tedbirler sayesinde döviz operasyonları dizginlenmiş, işgal planları bertaraf edilmiş, gönül coğrafyamızın sınırları içerisinde yer alan Karabağ, Libya, Suriye, Bosna, Etiyopya gibi bölgelerdeki krizler aşılmıştır. Bütün dünyada koronavirüs salgınının tesiriyle yaşanan ekonomik sıkıntının ülkemizdeki artçı sarsıntıları da yine hızlı karar ve tedbirlerle kısmen önlenmiştir.”

Aydınlık ve refah gelecek

Akbaş, şöyle devam etti: “İnsanımızı zorlayan akaryakıttaki artışlar vergi feragatleriyle asgari düzeyde tutuldu. Doğal gaz ve elektrikteki artışlar dünya ülkelerine mukayeseyle daha küçük kaldı. Ayrıca ek tedbirler alındı ve alınmaya devam ediyor. Son olarak enflasyondaki köpüğü almak için KDV indirimi yapıldı. Bunlar hep insanımızın refahı için. Bu zorlu dönemden asgari düzeyde etkilenmesi için insanımız adına yapılan bütün bu hamleleri destekliyor, idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Bu süratli hamlelerin Başkanlık sayesinde hayata geçirildiğini de görüyor ve biliyoruz. Türkiye’yi eski karanlık günlere götürecek hamlelerin karşısında, insanımızı aydınlık ve refah yarınlara taşıyacak kadroların ve sistemin yayındayız.”