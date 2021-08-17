Kronik sorunlar Çin’i ekonomik krize mi götürüyor?

Çin ekonomisini ayakta tutan imalat sanayisi sektörünün çeşitli nedenlerle zora girmesinin Çin ekonomisine kalıcı etkiler oluşturabileceği belirtiliyor.

Çin ekonomisinin büyüme hızında kalıcı keskin bir düşüşün ise dünya ekonomisine çeşitli alanlarda derin etkilerinin olacağı hesaplanıyor.

İmalat sektörü

Çin'in 1980'li yıllardan bu yana kalkınmasında ülkedeki imalat sektörünün ve özellikle de bu sektörün yaptığı ihracatın başat rolü bulunuyor. Son yıllarda, özellikle de geçen seneden bu yana Çin'in imalat sektöründe ülkede etkisi hissedilen olumsuzluklar yaşanıyor.

Çin'de 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını, kısa vadeli ama etkili derecede Çin'in imalat sektörüne büyük zarar vermiş durumda. Karantina uygulamaları üretimi düşürdüğü gibi Çin'in ihracatta bulunduğu pek çok ülke ürün tedarikinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu alternatif ülkelere yöneldi.

Çin'in diğer ülkelere kaptırdığı pazarların bir kısmını zamanla geri kazanabileceği ama Avrupa Birliği başta olmak üzere bazı pazarları kalıcı olarak kaybedebileceği belirtiliyor. Üstelik dünya ticareti daralma eğilimine girmiş bulunuyor.

Kronik sorunlar

Koronavirüs salgınının ani etkilerinden ayrı olarak Çin'deki imalat sektöründe uzun vadeli olabilecek kronik sorunların başında işçi maliyetlerinin artması ve imalat sektörünün hızlı borçlanması geliyor. 1980'li yıllardan bu yana imalat sanayisi ürünleri ihracatında rakiplerini ucuz işçilikle alt eden Çin'de artık işçiler geçmiştekinin aksine düşük ücretlere razı olmuyor. Bu da üreticileri Çin'den işçiliğin daha ucuz olduğu Vietnam ve Bangladeş gibi ülkelere yöneltiyor.

İmalat sanayisi sektörünün borçlarının hızla artmasının ise eski yüksek büyüme rakamlarına dönülemediği takdirde Çin ekonomisini bekleyen en büyük tehlikelerden biri olduğu belirtiliyor. Fakat uzmanlar Çin ekonomisindeki büyümenin yıldan yıla yavaşlayacağı fikrinde birleşiyor. Bu noktada kritik olanın bu yavaşlamanın hızı olduğu belirtiliyor.

Çin ekonomisi 2020 yılında salgın nedeniyle önceki yıllara oranla düşük hızda büyüdüğünden baz etkisiyle Çin ekonomisinin bu yıl çok hızlı büyümesi beklenmekteydi. Fakat özellikle imalat sektöründe büyüme rakamları beklentilerin oldukça altında geliyor. Çin'de büyümenin yavaşlaması durumunda çıkabilecek ciddi bir borç krizinin Çin ekonomisini krize düşürme ihtimali bulunuyor. Çin ekonomisinin içine düşebileceği muhtemel bir krizin ise tüm dünya ticaretini, hammadde piyasasını ve ürün tedarikini derinden etkileyeceğinde herkes birleşiyor.

Kaynak: Mepa News