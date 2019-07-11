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Kronik karın ağrısının nedenleri nelerdir?

Karın ağrısının birçok farklı sebebi olabilir. Karın ağrısı, çocuklarda ve yetişkinlerde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birisidir ve kimi zaman ağrının yerini tam olarak tespit etmek zor olabilir. Kronik karın ağrısının nedenleri nelerdir?

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:35
Kronik karın ağrısının nedenleri nelerdir?

Karın ağrısının birçok farklı sebebi olabilir. Karın ağrısı, çocuklarda ve yetişkinlerde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birisidir ve kimi zaman ağrının yerini tam olarak tespit etmek zor olabilir. Kronik karın ağrısının nedenleri nelerdir?

Eğer ağrı ani başlamışsa ve daha önce yaşamadığınız bir ağrı gibiyse acile gittiğinizde tanı apandist iltihabı veya pankreas iltihabı olabilir böyle bir durumda cerrahi müdahale gerekebilir. Eğer ağrı kronik ve her ay tekrarlıyorsa bir kaç gün devam edip geçiyorsa beraberinde ateş eşlik ediyorsa halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları ön plandaysa bu durumda ailevi akdeniz ateşinin habercisi olabilir. Bu durumda hastanın doğru teşhis ve tedavi için mutlaka hastaneye başvurması gerekir.

Akut karın ağrısının nedenleri

Apandisit Kolesistit/kolanjit (Safra yolu yangısı, Safra kesesinin enfeksiyonuna kolesistit denir)
Pankreatit (Pankreas iltihabı)
Divertikülit (sindirim sistemi veya kanalı yangısı).
Perforasyon(Ülserin delinmesi sonucu mide suyunun periton boşluğuna akmasıdır.)
Obstrüksiyon (Tıkanma)
Akut iskemi (Kan damarlarının daralmasına veya tıkanmasına bağlı olarak bir organ veya dokuya yetersiz kan gelmesi veya yerel kansızlık, kansızlanma)
Rüptüre Aortik Anevrizma (Karın bölgesinden geçen ana atardamarda yırtık veya balonlaşma)
Ektopik gebelik (Normal yerinden başka yerde bulunan)
PIH (kadının üst üreme organlarının iltihaplanması ve enfeksiyonudur)
Nefrolityazis (Böbrektaşı) 

Kronik karın ağrısı nedenleri

Peptik Ülser Özofajit,
IBS (İrritabl Barsak Sendromu)
Kronik Pankreatit (Pankreas iltihabı)
Kronik Kolesistit (Safra yolu yangısı)
Kronik İskemi DM, (Kansızlık)
FMF, (Ailevi Akdeniz Ateşi)
Pofiria (Hem üretimi için gerekli bir veya daha çok enzimin eksikliği sonucu porfirin veya porfirin öncüllerinin dokular ve deride birikimi, dışkı ve/veya idrarla fazla miktarda atılımıyla sonuçlanan kalıtsal hastalık)
Crohn Hastalığı (Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde ya da aynı anda birkaç farklı bölümünde aralıklı iltihaplar ile kendinı gösteren hastalık)
ÜK Jinekolojik hadiseler
Abdominal duvar ağrısı
Neurogenik
Kas-iskelet sistemi hastalıkları
Ani ve şiddetli karın ağrısı safra taşı ve safra yolu hastalığı belirtisi olabilir

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:35
  1. karın ağrısı
  2. Karın ağrısının başlıca sebepleri nelerdir?
  3. Karın ağrısının nedenleri nelerdir?
  4. karın neden ağırır
  5. sol karın neden ağırır
  6. alt karın neden ağırır
  7. Karın ağrısına neden olan hastalıklar nelerdir?
  8. kronik karın ağrısı

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