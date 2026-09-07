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Sağlık Kronik hastalıklarla mücadele tam gaz 31 bin aile hekimi erken tanı için sahada
Sağlık

Kronik hastalıklarla mücadele tam gaz 31 bin aile hekimi erken tanı için sahada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kronik hastalıklarla mücadele tam gaz 31 bin aile hekimi erken tanı için sahada

Son iki yılda 14 milyondan fazla erken teşhis koyarak hastalıklara zamanında müdahale edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "8 binden fazla Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan 31 bin aile hekimimizle kronik hastalıklara karşı erken tanı ve düzenli izlem süreçlerini titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "8 binden fazla Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan 31 bin aile hekimimizle kronik hastalıklara karşı erken tanı ve düzenli izlem süreçlerini titizlikle yürütüyoruz" dedi.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kronik hastalıklara karşı erken tanı ve düzenli izlem süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıklayarak şu ifadelere yer verdi:
"8 binden fazla Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan 31 bin aile hekimimizle kronik hastalıklara karşı erken tanı ve düzenli izlem süreçlerini titizlikle yürütüyoruz. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz 158 milyon kronik hastalık taraması sayesinde 14 milyondan fazla erken teşhis koyarak hastalıklara zamanında müdahale ettik. Unutmayalım: Erken teşhis, sağlıklı bir geleceğin en önemli adımlarından biridir. Koruyucu sağlık hizmetlerimizi güçlendirerek vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini desteklemeye devam edeceğiz."

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