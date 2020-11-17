  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kron, Asya pazarına teknoloji ihraç etmeye devam ediyor
Ekonomi

Kron, Asya pazarına teknoloji ihraç etmeye devam ediyor

Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel: -"Küresel pazarlarda Jazz gibi önemli müşteriler edindikçe ürünlerimizin ileri teknoloji kabiliyetlerine olan inancımız pekişiyor ve her müşterimizde gösterdiğimiz başarı ve müşteri memnuniyeti bize güç katıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:07:43 -
Kron, Asya pazarına teknoloji ihraç etmeye devam ediyor

İSTANBUL(AA) - İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren Kron, küresel pazarlarda yeni müşteriler edinmeye devam ediyor.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, Kron, dünyanın sayılı Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) ürünlerinden biri olan Single Connect ile de dünyaya teknoloji ihracatı yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Jazz ile anlaşan Kron, 63 milyonluk müşteri sayısıyla Pakistan’ın en büyük operatörünün network ve IT güvenliğini güçlendirip, operasyonel verimliliğini artıracak.

Hayata geçecek proje sayesinde geleneksel yöntemlerle işleyen süreçlerini otomatik hale getirecek olan Jazz, Kron’un sağladığı yüksek teknoloji yazılım çözümleriyle detaylı analiz gerektiren güvenlik süreçlerini daha etkili ve verimli biçimde yönetecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini belirterek, “2020 yılı içerisinde ülkemizde ve küresel pazarda birçok yeni müşteri edinmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Küresel pazarlarda Jazz gibi önemli müşteriler edindikçe ürünlerimizin ileri teknoloji kabiliyetlerine olan inancımız pekişiyor ve her müşterimizde gösterdiğimiz başarı ve müşteri memnuniyeti bize güç katıyor." ifadelerini kullandı.

Yenel, Asya-Pasifik pazarında uzun süredir çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Ürünlerimiz Pakistan’da olduğu gibi Asya-Pasifik bölgesinde de yoğun ilgi görüyor. Geçmişte yaptığımız anlaşmalarla birlikte, bugüne geldiğimizde bölgenin önde gelen telekom operatörlerinin teknoloji ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi görüyoruz. Şirketlerin altyapı kabiliyetlerini ve verimliliklerini ileri bir noktaya taşıyarak, milyonlarca kullanıcıya kesintisiz hizmet sunmalarını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Uçağı İstanbul'a indi
Gündem

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Uçağı İstanbul'a indi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi. Pompeo'nun kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor...
Altını olanlar dikkat! Dikkat çeken ifadeler
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Dikkat çeken ifadeler

Merkez Bankası'nın faiz kararı altın fiyatlarını etkileyecek mi? Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte yorumlar...

ABD medyası New York Times'tan skandal Erdoğan ve Türkiye sözleri
Gündem

ABD medyası New York Times'tan skandal Erdoğan ve Türkiye sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye ziyaretinden ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan ABD medyası New York Times yay..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay