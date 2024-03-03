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Kadın - Aile Krokan (Yer fıstıklı nefis) sever misiniz? İşte gerekli ürünler! Meğer böyle çok kolaymış
Kadın - Aile

Krokan (Yer fıstıklı nefis) sever misiniz? İşte gerekli ürünler! Meğer böyle çok kolaymış

Yeniakit Publisher
2024-03-03 21:22:00 - 2024-03-03 21:32:55
Krokan (Yer fıstıklı nefis) sever misiniz? İşte gerekli ürünler! Meğer böyle çok kolaymış

Sizleri az malzemeli çabucak yapılan harika bir krokan Tarifi vermek istiyoruz. Bunu yapanlar çok seviyor. Uzun süre saklayabileceğiniz enfes bir lezzet. Bunu en doğru en etkili şekilde değerlendirmemiz için tarif!

Krokan (Yer Fıstıklı Nefis) Tarifi İçin Malzemeler

100 gr. Yer fıstığı
1 tatlı kaşığı tereyağ (yumuşak isteyenler için)
1 su bardağı Toz şeker ( 200 ml)
Arzuya göre 1 yemek kaşığı silme susam

Krokan (Yer Fıstıklı Nefis) Tarifi Nasıl Yapılır?

Haydi buyrun Tarife. 

Şekeri granit veya teflon tavaya alalım. Orta ateşte eriyene kadar bekleyelim.
Ara ara karıştıralım iyice eridikten sonra içine yer fıstıklarını koyalım çok azıcık karıştırdıktan sonra çabuk bir şekilde yağlı kağıdın üzerine koyalım üstünü kapatalım.
Şimdi merdaneyle hızlı bir şekilde üzerinden geçelim ve küçük parçalara kıralım veya bıçakla keselim. İşte bu kadar. Afiyet olsun!

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