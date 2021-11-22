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Dünya Kriz sürüyor! Ukrayna’dan Belarus sınırında askeri tatbikat
Dünya

Kriz sürüyor! Ukrayna’dan Belarus sınırında askeri tatbikat

Ukrayna yaşanan göçmen krizinden dolayı Belarus sınırında gerçek mühimmat ile askeri tatbikat düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 21:51:00 - 2021-11-22 22:07:49

Ukrayna, göçmen krizi yaşadığı Belarus sınırında askeri tatbikat düzenledi.

Ukrayna ve Belarus arasında yaşanan göçmen krizi devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus sınırında askeri tatbikat düzenlendiği bildirildi.

Tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldı

Askeri tatbikatın Ukrayna’nın Belarus sınırına yakın bölgesi Jitomir’de yapıldığı aktarılan açıklamada, tatbikata hava indirme birliklerinin katıldığı ve tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldığı kaydedildi.

Tatbikatta bir düşman hedefine saldırı için havadaki birliklerin ve zırhlı personel taşıyıcıların inişinin simüle edildiği açıkladı. Söz konusu tatbikata, hem hava hem de kara birliklerinin katıldığı ifade edildi.

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