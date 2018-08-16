Kriz sona erdi! Beşiktaş'ın maçı TRT 1'de yayınlanacak

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, LASK Linz ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, geçen hafta Vodafone Park'taki karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

YAYIN KRİZİ SON BULDU

Maçın başlamasına dakikalar kala yayıncı krizi son buldu. Mücadele, TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk maçın kadrosuna göre sağ bekte Gökhan Gönül'ün yerine Adriano'ya stoperde Necip'in yerine ise Roco'yu oynattı.

BEŞİKTAŞ İLK 11'İ

Saat 20.45'te oynanacak karşılaşmaya Siyah-beyazlı takım, şu kadro ile çıkacak:

Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Cyle Larin