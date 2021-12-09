Kriz patladı, ABD teyakkuza geçti! Şimdi ne olacak?

ABD'de çip krizi devam ediyor. Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri bu krizin Haziran-Temmuz 2022 yılına kadar azalmasını beklemedikleri gibi, daha kötüye gitmesinin de şaşırtıcı olmayacağı konusunda hemfikirler. İşte bu gelişmeler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden, Temsilciler meclisine gerekli adımların atılması konusunda acil çağrı yaptı.

Biden’ın yaptığı bu çağrının detayları ise netleşmeye başladı. Buna göre Amerikan hükümeti, yarı iletken maddelerin üretimi noktasında Amerika Birleşik Devletleri’nin dışa bağımlılığını sona erdirmek istiyor. Hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan yarı iletken maddelerin yalnızca %12’si bu ülke sınırları içerisinde üretilebiliyor.

Geri kalan kısmın çok büyük bir bölümü içinse, dünyanın geri kalanının olduğu gibi TSMC’ye (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) bağımlı durumda. İşte Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden bu bağımlılığı sona erdirebilmek için 10 milyar doları doğrudan yatırım, 40 milyar doları ise vergi teşfikleri olmak üzere toplam 50 milyar dolarlık bir yatırımı içeren paketi senatodan geçirmek istiyor.

Böylesi büyük kapsamlı bir yatırım bile bir anda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. Çünkü üretimin her kolunda olduğu gibi yarı iletken madde üretimi de bugünden yarına hemen olabilecek bir şey değil. Ancak yine de bu fikir hayata geçebilirse, kısa zaman içerisinde Amerika için güzel haberler de gelmeye başlayacaktır.