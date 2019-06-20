Kriz çıkaracak hamle! İran vurmuştu ABD doğruladı İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ABD’ye ait İHA’yı düşürdüklerini açıklamasından sonra Pentagon olayın doğruluğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Pentagon önce İran hava sahası üzerinde bir operasyon gerçekleştirmediğini açıkladı. Dakikalar sonra ise İran'ın ABD insansız hava aracını vurduğu ilan edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi. ABD doğruladı Pentagon önce İran hava sahası üzerinde bir operasyon gerçekleştirmediğini açıkladı. Dakikalar sonra ise İran'ın ABD insansız hava aracını vurduğu ilan edildi. Açıklamadaki en dikkat çekici detay, dronenun uluslararası hava sahasında yerden havaya atılan füzeyle düşürüldüğünün belirtilmesi.

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