Kriz büyüyor; Çin'den ABD'ye tepki!

Çin Ticaret Bakanlığı, Çinli 6 şirketin "askeri amaçlı balonlar gibi havacılık ve uzay programlarını desteklediği" gerekçesiyle kara listeye alınmasını reddetti.

ABD'nin uzun zamandır ihracat kontrol tedbirlerini, başka ülkelerin şirketleri üzerinde baskı kurmak ve olağan ekonomik ve ticari ilişkileri sekteye uğratmak için kötüye kullandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tavırlar, ilgili şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını zedelemekte, küresel tedarik zincirlerinin güvenliğine ve istikrarına zarar vermektedir. ABD'yi, Çinli şirketler üzerindeki temelsiz baskılarına son vermeye çağırıyoruz. Çin, ülke şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken önlemleri alacaktır."

ABD Ticaret Bakanlığı, "ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle Pekin Nanciang Havacılık ve Uzay Teknolojisi, Çin Elektronik Teknolojisi Grubu Kurumu 48. Araştırma Enstitüsü, Dongguan Lingkong Uzaktan Algılama Teknolojisi, Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu, Guangcou Tian-Hai-Xiang Havacılık Teknolojisi ile Şanşi Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu'nun ihracat kontrol listesine almıştı.