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Dünya Kriz Berlin’i vurdu, millet çaresiz! Güllük gülistanlık dedikleri Avrupa'da pompa dehşeti
Dünya

Kriz Berlin’i vurdu, millet çaresiz! Güllük gülistanlık dedikleri Avrupa'da pompa dehşeti

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Kriz Berlin’i vurdu, millet çaresiz! Güllük gülistanlık dedikleri Avrupa'da pompa dehşeti

Almanya’yı öve öve bitiremeyenlerin, "Orada hayat bedava" diye pazarlayanların balonu fena patladı! Suudi Arabistan'daki hatlara yönelik dron saldırıları ve Basra Körfezi'ndeki gerilim bahanesiyle Almanya’da akaryakıt pompaları adeta alev aldı. Ülkede en çok kullanılan Super E10 benzinin litresi 2,30 euroya fırlayarak tarihin en yüksek seviyesine imza atarken, dizel 2,42 euroyu devirip rekor kırdı.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel arz endişeleri ve rafineri kapasitelerindeki sıkışma, Almanya'da akaryakıt fiyatlarını art arda yeni zirvelere taşıyor.

Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından açıklanan son verilere göre, ülkede en yaygın kullanılan Super E10 tipi benzinin litre fiyatı dün ülke genelinde ortalama 2,30 euroya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Pazartesi gününe kıyasla 1,4 sent artan benzin fiyatları, art arda dördüncü günde de tarihi rekor serisini sürdürdü.

DİZEL FİYATLARI REKOR SEVİYEYE YAKLAŞTI

Motorin (dizel) fiyatlarındaki yükseliş trendi de hız kesmedi. Litre fiyatı bir önceki güne göre 1 sent artarak 2,422 euroya ulaşan dizel, nisan ayındaki 2,447 euroluk tarihi rekor seviyesine yaklaşıyor.

Her iki yakıt türünde de ağustos sonundan bu yana kaydedilen sert yükseliş dikkati çekiyor. Analistler, dizelin normal şartlarda daha düşük vergilendirilmesine rağmen kriz dönemlerine karşı daha hassas olması nedeniyle benzinden daha pahalı satılmaya devam ettiğini vurguluyor.

Son olarak Suudi Arabistan'daki kritik bir boru hattına düzenlenen dron saldırıları ve Basra Körfezi'ndeki jeopolitik gerilimler, petrol piyasalarındaki belirsizliği tırmandırarak Almanya'daki pompa fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı canlı tutuyor.


ABD ile İran arasındaki çatışmaların ilk gününden önceki son dönemle kıyaslandığında, Almanya’da Super E10 benzinin litre fiyatı tam 52 sent, dizel ise yaklaşık 68 sent daha ucuzdu. Bu durum, 50 litrelik yakıt deposunun benzinde 26 euro, dizelde ise 34 euro daha pahalıya dolması anlamına geliyor.

EK VERGİ AB MASASINA TAŞINIYOR

Akaryakıt fiyatlarının rekor kırması, Berlin'de hükümet ortakları arasında ciddi tartışmayı da beraberinde getirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tüketicileri rahatlatmak adına olası vergi indirimleri üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ancak Merz petrol şirketlerine yönelik bir "ek kar vergisi" getirilmesi ihtimalini kesin dille reddetti.

Buna karşılık, hükümetin diğer kanadı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise elde edilen olağanüstü şirket karlarının doğrudan vatandaşlara destek olarak aktarılması için ek kar vergisinde ısrar ediyor. Bu doğrultuda Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil’ın, petrol şirketlerine yönelik ek kar vergisi konusunu cuma günü Avrupa Birliği düzeyinde gerçekleştirilecek gayriresmî Ekonomi ve Maliye Bakanları zirvesinde gündeme getirmesi bekleniyor.

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Yorumlar

misafir

neyseki ülkemizde benzin fiyatları, dizel fiyatları her gün düşüyor

reisçi denyo

biz hep 50 tl'lik alıyok laaaaoooo
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