Kritik ziyaret sonrası Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yle ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretine ilişkin Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Ziyaretin 'sürpriz olmadığını' belirten Karamollaoğlu, "Oğuzhan Bey bana geçen cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine ziyarete geleceğini haber vermişti. Önceden planlanmış ve bildiğim bir ziyaretti. Bu bir nezaket ziyareti, bu aşamada başka türlü görmek doğru olmaz" açıklaması yaptı.

"Kesinlikle böyle bir fikir ayrılığı yok"

Karamollaoğlu, Alçı'nın 'Saadet Partisi olarak durdukları yer ile ilgili Oğuzhan Bey’in bir rahatsızlığı, bir itirazı, bir fikir ayrılığı mı vardı?' sorusuna, "Hayır, Oğuzhan Bey ile biz bu konuları konuşmadık. Kesinlikle böyle bir fikir ayrılığı ya da kendisinin Saadet Partisi’nin bulunduğu yere yönelik dile getirdiği bir itiraz yok. Yeri ve zamanı gelince bunlar oturulur, konuşulur" diye yanıt verdi.

Ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir.

"Her türlü fikir alışverişine açığız"

İttifak kulislerini değerlendiren Karamollaoğlu 'bu konuları konuşmak için erken olduğunu' belirterek, Alçı'nın "Yani 'Cumhur İttifakı bünyesinde yer almak imkan dahilinde değildir, biz çok net bir şekilde Millet İttifakı’nın bir üyesiyiz' demiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Bugün durduğumuz yer belli. Ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir. Cumhurbaşkanının herkesle görüşmesinde fayda var. Yüz yüze görüşmek siyaseti yumuşatır.