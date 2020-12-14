  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kritik 'VAR' açıklaması: Zarar veriyor
Spor

Kritik 'VAR' açıklaması: Zarar veriyor

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "VAR hakemlerinin sergilemiş olduğu kötü performanslar, kariyerlerinin başında olan genç hakemlere zarar vermekte, onları da tartışılır hale getirmektedir" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:50:00 -
Kritik 'VAR' açıklaması: Zarar veriyor

Beşiktaş, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, VAR sisteminin "objektif" çalışmadığı ve genç hakemlere zarar verdiği ifade edildi.

"Sezon başından beri süregelen ve Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakada artık ayyuka çıkan VAR kararları ile ilgili olarak tarafımızca açıklama yapma zarureti doğmuştur" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle; başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin de çeşitli vesilelerle dile getirdiği gibi genç hakemleri ve VAR sistemini destekliyoruz. Genç hakemlerin Türk futboluna yeni bir soluk getireceğine inanıyor, hakkaniyet ölçüleri gözetilerek uygulanması halinde VAR sisteminin, adaleti tesis etmede saha içindeki hakemlere yardımcı olacak önemli bir enstrüman olduğunu düşünüyoruz. Saha içinde ivedilikle adaleti sağlaması umuduyla hayata geçirilen VAR sisteminin ne yazık ki objektif kriterler ışığında hakkaniyet ilkesi gözetilerek çalışmadığı kanısındayız."

VAR sisteminin beklenen performansı gösterememesinin en önemli nedeninin, sistemin başındaki hakemler ve o hakemlerin herhangi bir standart gözetmeden yaptıkları yönlendirmeler olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Aynı VAR hakemlerinin aynı maçlarda birbirleriyle çelişen kararları ya da farklı hakemlerin benzer pozisyonlardaki farklı kararları, adalet duygusuna olan inancı zayıflatmış ve VAR sistemini tartışmaların odağı haline dönüştürmüştür. VAR hakemlerinin sergilemiş olduğu kötü performanslar, kariyerlerinin başında olan genç hakemlere zarar vermekte, onları da tartışılır hale getirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarındaki VAR uygulamaları eleştirilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Fenerbahçe maçında aleyhimize verilen hakem kararları sıcaklığını korurken, üstüne Aytemiz Alanyaspor maçında yaşananlar, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın da belirttiği üzere, adil bir yönetim beklentisi içinde olan aklıselim her futbolseveri, 'VAR sisteminin neye göre çalıştığı belli değil' yargısında bulunmaya sevk etmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulunu, ligin selameti açısından VAR sistemi ile genç hakemleri tartışılır konumdan çıkarmak için gerekli çalışmaları hızla yürütmeye davet eder, sahada sadece rakiplerimizle değil yukarıda sıraladığımız etkenlerle de karşılaşacaksak, onlarla da en güçlü şekilde mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Paha biçilmez" dedi ve açıkladı: Türkiye'de bir numara olacak!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ata Tohumu Projesi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, İngilizlerden geri alınan tarihi ata tohumu kolek..
Yunanistan'ın elinde kaldı! Çıldırtan Türkiye kararı
Dünya

Yunanistan'ın elinde kaldı! Çıldırtan Türkiye kararı

Yunanistan'da Türkiye 'ye karşı skandal hamlesine deste olmayan Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Malta’ya büyük öfk..
Takımı fark yiyen başkan çıldırdı: Günah benden gitti
Spor

Takımı fark yiyen başkan çıldırdı: Günah benden gitti

TFF 1. Lig'de Bursaspor'a 3-0 yenilen Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medyadan futbolcuları sert bir dille eleştirdi. Y..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay