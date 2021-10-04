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Spor Kritik maçın biletleri tükendi
Spor

Kritik maçın biletleri tükendi

TFF, 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynanacak Türkiye-Norveç maçının biletlerinin tükendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 21:50:00 -
Kritik maçın biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A milli takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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