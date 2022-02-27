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Dünya Kritik isim istihbarat raporlarını paylaştı: Ukrayna bunu yaparsa Putin masaya oturmak zorunda kalacak
Dünya

Kritik isim istihbarat raporlarını paylaştı: Ukrayna bunu yaparsa Putin masaya oturmak zorunda kalacak

NATO üyesi Estonya'nın eski savunma şefi ve Avrupa Birliği Parlamentosu'nun da üyesi olan Riho Terras, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş haline ilişkin çarpıcı istihbarat raporlarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 11:46:00 -
Kritik isim istihbarat raporlarını paylaştı: Ukrayna bunu yaparsa Putin masaya oturmak zorunda kalacak

NATO üyesi Estonya'nın eski savunma şefi ve Avrupa Birliği Parlamentosu'nun da üyesi olan Riho Terras, istihbarat raporlarını kamuoyu ile paylaştı.

'Putin öfkeli, tüm savaşın kolay olacağını ve her şeyin birkaç gün içinde yapılacağını düşündü' diyen Terras, 'Ruslar, karşılaştıkları şiddetli direnişin şokunda' dedi.

İstihbarat raporuna atıfta bulunan Terras, Rus ordusunun sadece üç veya dört gün yetecek kadar roketi olduğunu ve uygulanan yeni yaptırımlarla tükenmiş silahlarının yerini alamayacağını söyledi.

Terras, savaşın günde 20 milyar dolara mal olduğunu belirterek, 'Ukrayna Rusları 10 gün oyalamayı başarırsa, o zaman Ruslar müzakerelere girmek zorunda kalacak' iddiasında bulundu.

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Yorumlar

Eyüp

Doğruluk payı çok yüksek. Bazılarının abarttığı gibi değil rusya. Daha savaşın birinci günündeki kayıpları gören putin hemen nükleer silah kullanmadan bahsedecek kadar aciz ve korkaktır. Zaten nükleer ve balistik füzeleri çıksan sıradan acemi ayyaş vodkacı bir ordusu var.
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