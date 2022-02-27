Kritik isim istihbarat raporlarını paylaştı: Ukrayna bunu yaparsa Putin masaya oturmak zorunda kalacak

NATO üyesi Estonya'nın eski savunma şefi ve Avrupa Birliği Parlamentosu'nun da üyesi olan Riho Terras, istihbarat raporlarını kamuoyu ile paylaştı.

'Putin öfkeli, tüm savaşın kolay olacağını ve her şeyin birkaç gün içinde yapılacağını düşündü' diyen Terras, 'Ruslar, karşılaştıkları şiddetli direnişin şokunda' dedi.

İstihbarat raporuna atıfta bulunan Terras, Rus ordusunun sadece üç veya dört gün yetecek kadar roketi olduğunu ve uygulanan yeni yaptırımlarla tükenmiş silahlarının yerini alamayacağını söyledi.

Terras, savaşın günde 20 milyar dolara mal olduğunu belirterek, 'Ukrayna Rusları 10 gün oyalamayı başarırsa, o zaman Ruslar müzakerelere girmek zorunda kalacak' iddiasında bulundu.