Kritik ifadeler: Bu yenilgi demek

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, terör devleti İsrail ve Arap devletlerinin utanç kaynağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının yenilgi anlamına geldiğini bildirdi.

Videokonferans yoluyla düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan İkrime Sabri, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşmenin kabul edilemez olduğunu bildirerek bu anlaşmanın 'yenilgi' olduğunu ifade etti. Sabri, Mescid-i Aksa minberinin bütün Müslüman alimler ve ümmete bırakılmış bir emanet olduğunu vurguladı.

"Filistin'de Yahudi tarihine ilişkin bir taş bile yok"

İslami bakış açısı ile dünyaya Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili gerçekleri anlatma çağrısında da bulunan İkrime Sabri, Arap dünyasındaki bazı Müslümanların, bu günlerde İsrail'in, Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde 'Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu' iddialarından etkilendiğini belirtti.

Sabri, Filistin'de Yahudi tarihine ilişkin bir taş bile olmadığını bildirdi.

BAE ve İsrail arasında büyük tepki çeken anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ve BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." iddiasında bulunmuştu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ve BAE'nin, tepki toplayan ilişkilerinin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaşmaya vardığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda görüşerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Minberi ve mihrabı ateşe vermişti

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan bundan 51 sene önce, Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Mescidi'nin mihrabını ve bin yıllık minberini ateşe vermişti.