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Dünya Kritik görüşme sonrası ABD'den Türkiye'ye akılalmaz çağrı
Dünya

Kritik görüşme sonrası ABD'den Türkiye'ye akılalmaz çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile yapılan dışişleri bakanlığı düzeyindeki toplantı sonrası bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 15:31:00 -
Kritik görüşme sonrası ABD'den Türkiye'ye akılalmaz çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Antony Blinken'in Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklama yayımladı.

ABD Dışişleri açıklamasına göre Blinken, Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini elinden çıkarması gerektiğini söyledi.

Açıklamada şöyle denildi:

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çarşamba günü Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu ile görüşmesinde Ankara'dan Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini elinde tutmamasını talep etti. Blinken aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi karşısındaki endişesini dile getirdi. İki bakan Suriye ve Afganistan'daki ortak çıkarları, NATO müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri, demokrasi ve insan haklarını da ele aldı."

Bakan Çavuşoğlu'nun S-400 açıklaması

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'leri neden aldığımız anlattık ve bu meselenin kapandığını belirttik" dedi.

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