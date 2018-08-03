Kritik görüşme! ABD'den ilkaçıklama geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

45 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başladı. İki bakan arasındaki görüşme 45 dakika sürdü.

SONUÇ ALINDI

Reuters'ın geçtiği habere göre, iki bakan sorunların çözümkü konusunda mutabık kaldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulunmuştu.

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yaptırımlar ne kadar ciddi olduğumuzun göstergesi" denildi.

Açıklamada ayrıca "İki ülke arasındaki sorunları çözmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata varıldı" ifadeleri yer aldı. (Yeni Şafak)