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Gündem Kritik deprem uyarısı: Ciddi bir stres birikiyor
Gündem

Kritik deprem uyarısı: Ciddi bir stres birikiyor

Gemlik Körfezi'nde dün meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Naci görür, "Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 16:39:00 -
Kritik deprem uyarısı: Ciddi bir stres birikiyor

Bursa'da Gemlik Körfezi'nde dün 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü AFAD 3,9; Kandilli ise 4,1 olarak duyurdu.

Sarsıntının muhtemel Marmara depremi üzerine etkileri merak edilirken jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Görür, depremin Gemlik Fayına bağlı olabileceğini belirtti.

Görür, "Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

Bir ayda 12 deprem yaşandı

AFAD verilerine göre; Gemlik Körfezi ve çevresinde son bir ayda 12 deprem meydana geldi. Bu depremlerden ikisinin büyüklüğü 3'ün üzerinde oldu.

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