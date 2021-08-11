  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ASELSAN başarıya doymuyor! 711 milyon dolarlık yeni sipariş alındı

Kadın cinayeti davalarının avukatına metresini darp suçundan soruşturma! Yok mu bunun cezası, Ankara Barosu?

Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili kritik haberi açıkladı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın kaleminden! 'Uzak Doğu'dan Yayılan 'K-Pop Tehlikesi'

Bolu'da bir apartmanda 'mültecilere ev kiralamama' kararı! Her akşam başka kadınla apartmana gelenleri de kovacak mısınız?

Bilim Kurulu üyesinden endişelendiren açıklama! 'Ağustos'ta yeni bir pik bekliyoruz'

Afganistan karıştı! Biden'dan savaş yorumu

Lionel Messi'nin yeni kulübü resmen açıklandı

'FETÖ terör örgütü değil' demişti! Amiral eskisi Türker Ertürk'ten 'darbe' çağrısı

Profesörden çarpıcı 'aşı' araştırması! Kalp krizinde yüzde 83'e varan artış!
Kritik bir bölge daha Taliban kontrolüne geçti!
Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar alınabilir
Artist Sırrı da HDP’nin kapatma iddianamesinde
Meteoroloji'den 2 il için 'aşırı' yağış uyarısı geldi
Dünya Kritik bir bölge daha Taliban kontrolüne geçti!
Dünya

Kritik bir bölge daha Taliban kontrolüne geçti!

Afganistan'ın Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad, Taliban kontrolüne geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 10:39:00 -
Kritik bir bölge daha Taliban kontrolüne geçti!

Badahşan İl Şura Vekili Hüccetullah Hıradmand, basına yaptığı açıklamada, militanların, yaklaşık 2 hafta önce vilayet merkezi Feyzabad kentine yönelik saldırı başlattığını söyledi.

Saldırının üç kez geri püskürtüldüğünü ifade eden Hıradmand, güvenlik güçlerinin dün gece saatlerinde vilayet merkezinden çekildiğini belirtti.

Hıradmand, Taliban'ın kent merkezini tamamen kontrolü altına aldığını kaydetti.

Öte yandan dün de ülkenin kuzeyindeki Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri Taliban'ın eline geçmişti.

Afganistan'ın kuzeyinde vilayet merkezlerinin peş peşe Taliban kontrolüne geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani, siyasi liderler Mareşal Raşid Dostum, Muhammed Muhakkik, Cuma Han Hamdard ile kuzeydeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentine gitti.

Belh Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gani'nin, siyasi lider ve Belh yerel yetkilileriyle güvenlik toplantısı yaptığı bildirildi.

Açıklamada, kuzeydeki güvenlik sorunlarının ele alındığı kaydedildi.

Öte yandan Raşid Dostum'un basın sorumlusu Habiburahman Kuyaş, toplantıda, Taliban kontrolüne geçen kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerinde kapsamlı operasyon yapılmasının planlandığını ifade etti.

Taliban'ın kuzey çıkarması

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 6 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer yedisi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay