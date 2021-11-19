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Ekonomi Kripto piyasasında sert düşüş!
Ekonomi

Kripto piyasasında sert düşüş!

Kripto para birimlerini sert değer kayıplarıyla karşılaşmaya başladı. Bitcoin liderliğinde başlayan düşüş Ethereum'un 4 bin doların altına gerilemesiyle devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 09:53:00 -
Kripto piyasasında sert düşüş!

Kripto Para piyasalarındaki Ekim ayında başlayan yükseliş dalgası Kasım ayında devam etmedi. Ekim ayında her geçen gün rekorlara sahne olan kripto paralar Kasım ayında serbest düşüş göstermeye başladı. Düşüşte, 2014 yılında batan kripto para borsası Mt. Gox'un Bitcoin sahiplerine Bitcoin'leri iade edeceği ve 2022 yılında iade edilen Bitcoin'lerin satışa konu edilebileceği beklentisi iddiası da etkili oldu.

Lider kripto para birimi Bitcoin'in 69 bin Dolar olan tarihi yüksek noktasından 55 bin dolara kadar geriledi. Kısa sürede 14 bin dolar eriyip yüzde 20 civarında değer kaybeden Bitcoin ayı piyasasına girdi.

Güne 58 bin 3 dolardan başlayan Bitcoin gün içinde en düşük 55 bin 610 dolar, en yüksek de 58 bin 237 dolar seviyesini gördü. Saat 08:11 itibarıyla Bitcoin yüzde 3'e yakın kayıpla 56 bin 353 dolardan işlem görüyor.

Ethereum 4 bin doların altına geriledi

Kripto para dünyasının en güçlü ikinci aktörü olan Ethereum da düşüşünü sürdürüyor. Ethereum 4865 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı ancak bu seviyede fazla kalamadı.

Kar realizasyonu olarak da değerlendirilen bu düşüşler neticesinde Ethereum bugün 3959 dolara kadar geriledi. Gün içinde en düşük 3959 dolar, en yüksek de 4104 dolar seviyesini gördü. Saat 08:11 itibarıyla 4055 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

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