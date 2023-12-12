  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kripto Para Platformu Stablex satıldı bakın hisselerini kim aldı
Ekonomi

Kripto Para Platformu Stablex satıldı bakın hisselerini kim aldı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 11:54:00 -
Kripto Para Platformu Stablex satıldı bakın hisselerini kim aldı

Kripto para platformu Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi'nin çoğunluk hisselerini Ak yatırım aldı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023'te gerçekleştirilen imza töreniyle Ak Yatırım çatısı altında hizmet vermeye başlayan Stablex, müşteri odaklı çalışmalarıyla Türkiye'de kripto para alanında en iyiyi sunmaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stablex Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Stablex'in geleceğin dijital varlıklarının inşasında rol alması hedefiyle mevcut çalışmalarına ivme katacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önemli bir yatırım aracına dönüşen kripto para piyasasında güvenilir ve yenilikçi hizmet ihtiyacına yanıt sunmak üzere Stablex yatırımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Stablex; sektördeki mevcut deneyimi, imza attığı ilkler ve profesyonel hizmet anlayışıyla değerlerimizi yansıtıyor. Kripto para piyasasındaki dalgalanmaları güçlü bir altyapı, finansman, deneyim, insan kaynağı ve teknoloji ile yöneterek Stablex’i 2 yıl içerisinde en bilinen ilk 3 platform arasına taşıyacağız. Aynı zamanda dijital varlıklar ve yeni nesil ürünler aracılığıyla müşterilerimize en iyiyi sunmaya devam edeceğiz."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ROL ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Stablex Üst Yöneticisi (CEO) Turgut Güney de Stablex'in 2021'de geçmişten gelen güçlü bir finans tecrübesiyle geleceğin dijital varlıkları yaratmak üzere kurulduğunu aktararak, "Sahip olduğumuz deneyim, yüzde 100 müşteri odaklılık ve profesyonel kadromuzla kısa sürede ülkemize pek çok ilki kazandırarak bu alandaki başarımızı görünür kıldık. Türkiye'de kripto para alım satım platformları arasında ilk defa demo hesap sunan platformuz." ifadelerini kullandı.

Güney, yeni dönemde Stablex'in; Ak Yatırım çatısı altında, yenilikçi ve çevik hizmetlerini güçlendirirken, sektörün gelişiminde rol almaya devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık düğmeye bastı: Kripto para vergisi geliyor!
Bakanlık düğmeye bastı: Kripto para vergisi geliyor!

Ekonomi

Bakanlık düğmeye bastı: Kripto para vergisi geliyor!

Kripto piyasasında riskler arttı! Dijital varlıklarınızı böyle koruyun
Kripto piyasasında riskler arttı! Dijital varlıklarınızı böyle koruyun

Ekonomi

Kripto piyasasında riskler arttı! Dijital varlıklarınızı böyle koruyun

Kriptolar ve işbirlikçiler daha da azgınlaştı! Anan bacın hepsi bunlara helal! Yani benim aklıevvel kardeşim…
Kriptolar ve işbirlikçiler daha da azgınlaştı! Anan bacın hepsi bunlara helal! Yani benim aklıevvel kardeşim…

Medya

Kriptolar ve işbirlikçiler daha da azgınlaştı! Anan bacın hepsi bunlara helal! Yani benim aklıevvel kardeşim…

Binance, Kripto para borsalarında dev küresel stratejisi: BAE çabaları, hamlesi! Yeniden gözden geçiriyor!
Binance, Kripto para borsalarında dev küresel stratejisi: BAE çabaları, hamlesi! Yeniden gözden geçiriyor!

Ekonomi

Binance, Kripto para borsalarında dev küresel stratejisi: BAE çabaları, hamlesi! Yeniden gözden geçiriyor!

Finans bu sürece doğru evriliyor! Dijital para ile kripto para arasında ne fark var?
Finans bu sürece doğru evriliyor! Dijital para ile kripto para arasında ne fark var?

Ekonomi

Finans bu sürece doğru evriliyor! Dijital para ile kripto para arasında ne fark var?

Kripto paraya sıkı denetim geliyor!
Kripto paraya sıkı denetim geliyor!

Ekonomi

Kripto paraya sıkı denetim geliyor!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23