"Kripto para 'çaresiz ve safları' kandırmak için tasarlandı"

Jackson Palmer, "kripto paranın esasen destekçilerinin zenginliğini artırmak için inşa edilmiş, özü itibarıyla sağcı, hiper-kapitalist bir teknoloji" olduğunu yazdı

İnternet mim tabanlı dijital para Dogecoin'in kurucularından Jackson Palmer, kripto parayı bir mesajla eleştirdi.

"Hiper-kapitalist bir teknoloji "

Palmer, Twitter hesabından, "Yıllarca üzerine çalıştıktan sonra, kripto paranın vergiden kaçınma, düzenleyici denetimi azaltma ve yapay olarak dayatılan kıtlık bileşimi üzerinden esasen destekçilerinin zenginliğini artırmak için inşa edilmiş, özü itibarıyla sağcı, hiper-kapitalist bir teknoloji olduğuna inanıyorum" diye yazdı.

"Kartel tarafından kontrol ediliyor"

Palmer, kripto paranın ateşli savunucularının öne sürdüğü faydalarından biri olan kişilerin mali kurumlardan uzak tutulması ve gücün merkezileştirilmesinin azaltılması yerine, sektörün "zaman içinde, değiştireceklerini iddia ettikleri mevcut merkezi mali sisteme bağlı aynı kurumların çoğunu içerecek şekilde evrimleşen zengin isimlerden oluşan güçlü bir kartel tarafından kontrol edildiğini" söyledi.

Kripto para "kültünün", "hızlı zengin olma akımına" benzediğini öne süren Palmer, kripto paranın "neredeyse vurgunculuğu tepedekiler açısından daha verimli, savunmasızlar içinse daha az korunaklı hale getirmek amacıyla inşa edildiğini" savundu.

Palmer, bunun yolsuzluk, dolandırıcılık (ve) eşitsizlik gibi günümüz kapitalist sisteminin en kötü boyutlarını daha da kötüleştirmek için denetimler, düzenlemeler ve vergilendirme gibi mali müdahaleleri sınırlayan yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini yazdı.

Haziran 2021'de Britanya Mali İdare Otoritesi (Financial Conduct Authority -FCA), dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in Birleşik Krallık'ta yasal olarak denetlenen herhangi bir faaliyette bulunamayacağını belirtmişti.

"Piyasaları manipüle eden milyarderler 'dahi' kabul edildi"

ABD ve Almanya gibi diğer ülkelerde de kripto para, yasadışı ve gayri meşru faaliyetlerdeki kullanımı sebebiyle düzenleyiciler tarafından inceleme altına alınmıştı.

Dogecoin'in kurucusu, kullanıcıların dolandırıcılığa kurban gitmesi durumunda sektörün bunu kullanıcının hatası olarak gördüğüne fakat "piyasaları manipüle eden milyarderlerin" ise "dahi" kabul edildiğine işaret etti.

"Dolandırıcılık" demişti

Benzer eleştiriler, tweetleri aracılığıyla kripto piyasalarında kolayca değişime yol açan Tesla CEO'su Elon Musk'a da yöneltilmişti. Musk, Mayıs 2021'de katıldığı gece yarısı komedi programı SNL'de Dogecoin'i şaka yollu şekilde "dolandırıcılık" olarak nitelendirmişti.

Bazı kripto yatırımcıları, Musk'ın tweetinin, nisan ortaları kadar yakın bir tarihte 65 bin dolar (yaklaşık 560 bin TL) civarına çıkarak zirveyi gören Bitcoin'in yaşadığı yılın en büyük çöküşündeki kritik nokta olduğuna işaret etmişti.

Palmer ayrıca, "Bu türden 'her şeyin serbest olduğu' tehlikeli bir kapitalizm kripto parası, maalesef ilk ortaya çıktığı zamandan beri bu durumu kolaylaştırmak için tasarlandı" dedi.

Kripto fiyatları son aylarda sürekli düştü. Mart ve nisanda Bitcoin 60 bin doların (yaklaşık 520 bin TL) rahatça üzerindeyken, son haftalarda fiyatı 30 bin (yaklaşık 260 bin TL) doların biraz üzerine kadar düştü.

Çin Bankacılık Birliği dahil devlet destekli üç kurumun, bir açıklamayla kripto paranın "gerçek" olmadığını belirtmesi ve "piyasada para birimi olarak kullanılmaması gerektiğini ve kullanılamayacağını" ifade etmesinin ardından Çin'den gelen yeni düzenleme, Bitcoin'in cazibesinde çarpıcı bir düşüşe yol açtı.

Açıklamada ayrıca, tüketicilerin varlıklarını kaybetmeye hazır olması gerektiği uyarısında bulunulurken, gelecekte yeni düzenlemelerin gelebileceği de ima edildi. Benzer ifadeler, Birleşik Krallık Merkez Bankası'nın açıklamasında da yer almıştı.