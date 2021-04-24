  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kripto para borsası şifresi nasıl kullanılır?
Ekonomi

Kripto para borsası şifresi nasıl kullanılır?

Kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyon dolar kripto parayla birlikte yurt dışına kaçmasının ardından pek çok kişi konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, kripto para nasıl saklanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 14:21:00 -
Kripto para borsası şifresi nasıl kullanılır?

Son günlerde Türkiye, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyon dolar kripto parayla birlikte yurt dışına kaçması konuşuyor. Dijital paraya ilginin artmasıyla birlikte pek çok kişi kripto para borsası şifrelerinin nasıl kimler tarafından kullanıldığını araştırıyor.

Kripto para nedir?

Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir.

Kripto para borsası şifresi nasıl kullanılır?

Son yıllarda milyonlarca kişi kripto para borsasına yatırım yaptı. Son olaydan sonra binlerce mağdur, haklarını aramak için girişimde bulundu. Peki, kripto para borsasında nasıl güvenle işlem yapılır?

Soğuk ve sıcak cüzdan uygulamaları bulunuyor. Sıcak cüzdanda müşterinin tüm bilgileri aracı kuruluşta oluyor ve sizin adınıza alım satım yapıyor. Soğuk cüzdan da ise kişiler kendi şifreleriyle işlemlerini yalnızca kendileri yapabiliyor.

Soğuk cüzdanlar internet erişimi olmaması nedeniyle sıcak cüzdana göre daha güvenlidir Soğuk cüzdan oluşturmak için herhangi bir kripto para biriminin cüzdan adresini oluşturmak ve bilgileri internet ortamından arındırılmış bir cihaz içerisinde saklamak gerekir.

Pek çok kripto para borsası bulunuyor. Bunlardan birine üye olarak alım-satım yapabiliyorsunuz.  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı
Ekonomi

Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı

Son zamanlarda altındaki kıpırdamalar gündeme bomba gibi düştü. Gram altın 470 liranın üzerinde, ons altın ise 1700-1800 dolar bandında seyr..
Mete Yarar ‘ilk kez kullanıldı, dünyada yok’ diyerek bombayı patlattı! Yakında Türkiye’ye açıklanacak
Gündem

Mete Yarar ‘ilk kez kullanıldı, dünyada yok’ diyerek bombayı patlattı! Yakında Türkiye’ye açıklanacak

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar çok yakında SİHA kadar önemli bir projenin açıklanacağını söyledi.
TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!
Siyaset

TİP'li Erkan Baş'tan skandal tehdit: Ecdada dil uzatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay