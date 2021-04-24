Son günlerde Türkiye, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyon dolar kripto parayla birlikte yurt dışına kaçması konuşuyor. Dijital paraya ilginin artmasıyla birlikte pek çok kişi kripto para borsası şifrelerinin nasıl kimler tarafından kullanıldığını araştırıyor.

Kripto para nedir?

Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir.

Kripto para borsası şifresi nasıl kullanılır?

Son yıllarda milyonlarca kişi kripto para borsasına yatırım yaptı. Son olaydan sonra binlerce mağdur, haklarını aramak için girişimde bulundu. Peki, kripto para borsasında nasıl güvenle işlem yapılır?

Soğuk ve sıcak cüzdan uygulamaları bulunuyor. Sıcak cüzdanda müşterinin tüm bilgileri aracı kuruluşta oluyor ve sizin adınıza alım satım yapıyor. Soğuk cüzdan da ise kişiler kendi şifreleriyle işlemlerini yalnızca kendileri yapabiliyor.

Soğuk cüzdanlar internet erişimi olmaması nedeniyle sıcak cüzdana göre daha güvenlidir Soğuk cüzdan oluşturmak için herhangi bir kripto para biriminin cüzdan adresini oluşturmak ve bilgileri internet ortamından arındırılmış bir cihaz içerisinde saklamak gerekir.

Pek çok kripto para borsası bulunuyor. Bunlardan birine üye olarak alım-satım yapabiliyorsunuz.