Kripto madencilerinden Nvidia’ya bir şok daha!

Kripto para madencilerinin stokları boşaltmasının ardından ekran kartlarında performans kısıtlamalarına giden Nvidia, yine de madencilere karşı koyamıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre, GeForce RTX 30 serisindeki tüm kartlar artık madencilik limitine takılmadan kullanılabilir.

Kripto madencileri, kırılmadık Nvidia GPU’su bırakmadı

Nvidia RTX 30 ekran kartlarının kripto madenciliği performansını sınırlayan Lite Hash Rate (LHR) algoritması tamamen kırıldı. Bu, GeForce RTX 30 ekran kartları için kripto madenciliği sınırlayıcısının tamamen açık olduğu anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı bir program sırasında kripto para üzerine yöneltilen soruya yanıt verdi.

NiceHash isimli firma, QuickMiner uygulamasıyla Nvidia’nın LHRv3 anti-madencilik algoritmasını tamamen kırdığını söyledi. ABD’li şirket, Nvidia RTX 30 serisi modellerde madenciliği yüzde 90’lık performans oranıyla yapılabileceğini iddia etti.

Nvidia’nın LHRv3 anti-madencilik algoritması, kartların sadece yüzde 50’lik performansını kullanmaya izin veriyor. Fakat şirketin en güçlü ekran kartlarından RTX 3050 8GB ve RTX 3080 12GB için hash rate kilidi nihayet çözüldü.

QuickMiner uygulamasıyla gerçekleştirilen testlerde, Ethereum (ETH) madenciliğinde yüzde 90’a varan başarılar elde edildi. Diğer RTX 30 serisindeki GPU’larda performansın tamamı kullanılsa da, yüzde 90 küçümsenmeyecek bir artış.

Hash rate oranındaki kısıtlamayı kaldıran QuickMiner, ayrıca RTX 3080 Ti gibi LHRv2 algoritmasına sahip olan diğer ekran kartlarda tam verimle çalışıyor. LHRv2 kilidine sahip olan GPU’lar kripto madencilerine yüzde 100’lük performans sunabiliyor.

Kripto madenciliği için en iyi ekran kartı hangisi?

RTX 3080, 3070, 3060 Ti ve 3060 modelleri eski LHRv2 ile kilitlenmişti. 2022 yılında pazara çıkan RTX 3050 8GB ve RTX 3080 12GB ise kırılması daha zor LHRv3 algoritmasına sahip.

Yine de ETH madenciliği için RTX 30 modeli satın almak riskli görünüyor. Ancak son raporlar, madencilik yaparak tek günde 60 bin dolardan fazla kazanmanın mümkün olduğunu gösterdi.

Kaynak: ShiftDelete