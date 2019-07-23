0553 313 94 23

Kripto FETÖ'cü operasyonu! 47 gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

23 Temmuz 2019 Salı 09:49
Kripto FETÖ'cü operasyonu! 47 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Kocaeli, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 yarbay, 30 astsubay, 2 üsteğmen, 2 uzman çavuş ile 5 ihraç astsubay, 4 emekli astsubay, 1 istifa eden astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen ile teğmen bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:49
  1. Şırnak
  2. Zonguldak
  3. Şanlıurfa
  4. Tekirdağ
  5. Samsun
  6. Niğde
  7. Kahramanmaraş
  8. Manisa
  9. Malatya
  10. Kütahya
  11. Konya
  12. Kocaeli
  13. İzmir
  14. İstanbul
  15. Mersin
  16. Isparta
  17. Gümüşhane
  18. Eskişehir
  19. Bilecik
  20. Balıkesir
  21. Antalya
  22. Ankara
  23. Amasya
  24. Afyon
  25. kripto fetöcüler
  26. tsk

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst29 dk önce
    Hem Vallahi hemde Billahi Üniversitelerin ve YÖK ün tamamına yakını,TÜBİTAK,.......vb.FETÖ nün resmi işgali altındadır.!!!!!!!!!!!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Memur-Sen’den sözleşme uyarısı
  1. Memur-Sen’den sözleşme uyarısı
  2. Van'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
  3. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
  4. Konya’da tarlalar alev alev yandı
  5. Şemdinli’de hain tuzak: 1 ölü
  6. Park halindeyken hareket eden panelvan..
  7. Yalova’da silahlı kavga: 5 yaralı
  8. Altındağ Kurban Bayramı’na hazır
  9. Trabzonspor’a Çekya’dan ilk rakip..
  10. 2019 YKS tercihleri başladı!
  11. Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve..
  12. (Özel) Tadına bakanların hayran olduğu..
  13. (Özel) İstanbul’da motosikletli gencin..
  14. Bakan Selçuk: "Emeklilerimize maaş..
  15. Maaş farkı için memur emeklilerine..
  16. Kamyonet kasasında 52 kaçak göçmen..
  17. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
  18. Akhisarlılar açık havada sinema keyfi..
  19. Asya borsaları
  20. İnşaat maliyet endeksi
  21. Tüketici güven endeksi açıklandı
  22. Emekli orgeneralden önemli uyarı!..
  23. Sivas’ta buğday hasadı yüz güldürmedi
  24. Eyüpsultan’da sahte içki deposuna..
  25. Güneş Vakfı Başkanı Ceylan’dan 23..
  26. Gurbetçilerin bilmediği kanun..
  27. (Özel) Emekli oldu, seracılık okudu,..
  28. Diyarbakır'da 2 terörist enselendi
  29. Gazeteciler Cemiyeti’nin BİK vurgunu
  30. Düzce’de, 3’ü çocuk 4 kişiyi arama..
Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
Sivas’ı kim yönetiyor?
Sivas’ı kim yönetiyor?
Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

Günün Karikatürü

22 Temmuz 2019
Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar