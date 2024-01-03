Kripto borsasında kaybedilen bilezikler boşanma nedeni sayıldı

Davut K., pandemi döneminde eşi Esma K.'nin kolundaki 8 bileceği zorla alarak, kripto para borsasında yatırım yaptı. Esma K., bilezikleri bozdurup, parayı kripto para borsasında kaybeden eşi D.K.'dan boşanmak için dava açtı. Beyşehir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada hakim, davalı Davut K.'nın, davacı Esma K.'nin bileziklerini kolundan zorla alıp, kripto para borsasında harcadığının birbiriyle uyumlu tanık beyanlarıyla ispatlandığını belirtti. Mahkeme, Davut K.'nin evliliğinin ilk yıllarında düzenli bir işinin olmadığını, daha sonra gazinoda çalışmaya başladığını, pandemi döneminde kripto para borsasına girdiğini, pandemi döneminde eşinin kolundaki bilezikleri zorla alarak borsada harcaması nedeniyle kusurlu olduğunu belirtti. Esma K.'nın da evlilik birliği içinde eşine yönelik hakaretlerde bulunması nedeniyle kusurlu bulunduğu belirtilerek, çiftin boşanmasına karar verildi.

'PARAYI KAYBEDİNCE BİZE ZARAR VERMEYE KALKTI'

Esma K., Davut K. bilezikleri zorla alırken kolunda çizikler oluştuğunu belirterek, "Gecenin 03.00'ünde geldi. 'Ben bunaldım, sıkıldım' dedi. 'Bilezikleri ver bana' dedi. Ben 'vermek istemiyorum' dedim. Gecenin 03.00'ünde kollarımı çizip bilezikleri aldı. 03.30'da evi terk etti, çocukla ikimizi bırakıp gitti. Telefonu kapattı, aramadı sormadı bizi. 8 tane 35 gramlık bilezik aldı, hepsini kaybetti. Onlar bitene kadar bir hafta eve gelmedi. Sonra geldiğinde telefonda borsayı takip ettiğini gördüm. Kaybedince telefonu yere attı, bize zarar vermeye kalktı" dedi.

'ORTAK KARAR VERMELERİ GEREKİR'

Esma K.'nin avukatı Taha Burak Özkan, kararın kesinleştiğini belirterek, "Burada önemli olan husus eşlerin birinin dahi rızasının olmadan ortak tasarrufta bulunulan mallar üzerinde bireysel tasarrufta bulunulması. Yani bilezikler kadının yahut erkeğin de olsa iki tarafın evlilik birliği içerisinde bunun tasarrufuna ortak karar vermeleri gerekir. Burada davalı erkek zorla bilezikleri almış, yaklaşık 35 gramdan 8 adet bileziği almış, bu esnada da eşinin yaralanmasına sebebiyet vermiş, ağır kusurlu sayılmıştır. Mahkeme boşanma kararını verdi. Mağdur olan eşe nafaka bağladı. Ortak çocuğun velayetini anne üzerine tesis etti. Ve bir miktar maddi ve manevi tazminata hükmetti. Burada eşin zorla aldığı altınlarla ilgili ise ayrıca hukuksal davalar sürmektedir" dedi.

'EMSAL BİR KARAR'

Avukat Özkan, verilen kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, "Kararın farklı noktalarda, farklı davalarda emsal gösterilmesi şüphesiz ki mümkündür. Gerekçesi açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Kusur oranı ve dosyadaki delil değerlendirilmesi doğru bir şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla kendileri şu an benzer durumlara maruz kalan tarafların ve kişilerin de bu tür durumlarda bu kararı göstererek mahkemeye başvurması durumunda davayı kazanması şüphesiz gerçek olacaktır. Eşlerin birbirinden gizli biriktirdiği para veya yatırım yine aynı şekilde bir boşanma sebebi sayılabilecektir. Zira kişisel mallar ve edinilmiş mallar zaten kanunda ayrılmıştır. Bu hususlar belliyken eşlerin birbirinden para saklaması kanuna aykırılık teşkil edecektir ve bir boşanma sebebi olacaktır. Güven sarsıcı davranış olarak atfedilecektir. Eşlerin bütün birikimlerini, mutluluklarını, mutsuzluklarını, huzurlarını, evlenme memurunun dediği gibi iyi günde ve kötü günde beraber tasarruf etmeleri, beraber değerlendirmeleri gerekmektedir" diye konuştu. (DHA)