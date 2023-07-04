Kripto, Almanlar için kısa yoldan zengin olma aracı

Kripto para piyasaları, yatırımcıları için farklı anlamlar içerebiliyor. Bu durum, yatırımcıların, bir gecede zengin olmayı hedefleyenlerle uzun vadede anlamlı bir getiri bekleyenler gibi geniş bir yelpazeye yayılmasına neden olabiliyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, araştırmalar, disiplinli olmakla bilinen Almanların bile yüzde 22’sinin kripto para piyasalarına bir gecede zengin olma hayaliyle yatırım yaptıklarını gösteriyor.

Uzun vadeli yatırımcıların oranı yüzde 49

Cryptopotato’dan Dimitar Dzhondzhorov'un haberine göre, Alman kripto para birimi yatırımcılarının yüzde 22'si, dijital para birimlerinin bir gecede zengin olmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyor. Aynı yatırımcıların yüzde 49’u ise dijital varlıkları uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor.

KuCoin tarafından yapılan araştırmaya göre, Alman kripto yatırımcılarının yüzde 49'u dijital para birimlerinin uzun vadeli servet biriktirme planlarına ulaşmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Yüzde 25’i yani her dört kişiden biri ise kripto varlık sınıfının mevcut ekonomik türbülansın ortasında bir değer saklama aracı olarak hizmet edebileceğini düşünüyor.

Yatırımcıların yarısı Y kuşağından

Alman kripto yatırımcılarının çoğu, ‘Millennial' ya da ‘Y kuşağı’ olarak bilinen ve 1980'ler ile 1990'ların sonları arasında doğanlardan oluşuyor. Anket, Y kuşağının Almanya'daki toplam kripto para yatırımcısı sayısının yüzde 51'ini oluşturduğunu, 40’lı ve 50’li yaşlardaki X kuşağının ise yüzde 30'la ikinci sırada olduğunu ortaya koyuyor.

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Dijital varlıklar, yeniliklere karşı daha açık fikirli oldukları için genellikle gençlerin daha çok ilgisini çekiyor. Buna karşın, 18-25 yaş arasındaki Z kuşağı üyelerinin kripto piyasasına yatırım yapan tüm Almanların yalnızca yüzde 19'unu temsil ettiği görülüyor.

Kripto piyasalarındaki yüksek performans

Anket, yatırımcıların büyük kısmının üç aydan daha kısa bir süre önce piyasaya girdiğini, yüzde 15'inin ise son altı ayda yatırım yapmaya başladıklarını gösteriyor. Bu ilginin olası bir nedeni olarak ise kripto para piyasalarında 2023 yılının başından bu yana yaşanan canlanma gösteriliyor. Bunun en belirgin örneğini ise piyasanın en hacimli kripto parası Bitcoin oluşturuyor. Bitcoin, 2022 yılını 16.500 dolar civarında kapatmasına rağmen şu an 30.600 dolar seviyesinde seyrediyor.

Portföy çeşitlendirmek

Anket, her dört Alman kripto yatırımcısından birinin portföylerini çeşitlendirmek için ekosisteme girdiğini bulguluyor. Yatırımcıların yüzde 30'u dijital varlıklara yatırım yapmayı 'uygun' bulurken yüzde 22'si bir gecede zengin olmayı istiyor.

Almanya'da kripto için en popüler kullanım durumları arasında alım satım, çevrimiçi alışveriş, NFT satın alımı, HODLing ve staking ve maaş kabul etme/ödeme yer alıyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yatırımcıların yüzde 64'ünün Bitcoin'de yatırımı bulunuyor ve bu Bitcoin’i yerel halk için birincil kripto yatırım tercihi yapıyor. Yatırımcıların yüzde 40'ı Ethereum’a yatırım yaparken yüzde 26'sı ise NFT satın alıyor.

Web3 devrimi

KuCoin, Almanya'daki kripto para birimi manzarasının ‘gelişmekte' olduğuna inanıyor. Bu durumu, kripto piyasasının yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve daha fazlası gibi gelişen teknolojileri geliştirdiği ve benimsediği hızlı tempo göz önüne alındığında ‘umut verici bir işaret’ olarak görüyor. Ayrıca şirket, Ethereum ve diğer benzer projelere olan ilginin, Avrupa'nın en güçlü ekonomisinde yaklaşmakta olan bir 'Web3 devrimi' potansiyeline de işaret ettiğini savunuyor.

Almanya'nın kripto yanlısı duruşu

Coincub tarafından yürütülen başka bir anket ise Almanya’nın 2022'nin ilk çeyreğinde en önde gelen kripto dostu ülke olduğunu tahmin ediyor. Coincub, Almanya'nın dijital varlık sınıfını kabul etme ve bu varlıklara yatırım yapmaya izin verme konusundaki 'çığır açan kararı'nın en üst sırada yer almasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Almanya, dijital varlıkları kabul etme ve alım satımına izin vermenin yanı sıra, bu varlıkların 12 aydan uzun süre elde tutulması durumunda Bitcoin ve Ethereum satışını vergiden muaf hale getirme kararı alarak kripto piyasasına yatırım noktasında rakiplerinin epey önünde yer alıyor. Eski durumda, yatırımcıların vergiden muaf olabilmek için bu tür varlıkları 10 yıl boyunca elinde tutması gerekiyordu.

Almanya’nın, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak son yıllarda bazı düzenlemeler de getirdiği görülüyor. 2020'de onaylanan mevzuat, ülke sınırları içinde faaliyet gösteren tüm kripto para borsalarının Federal Mali Denetleme Kurumu'ndan (BaFin) bir lisans almasını zorunlu kılıyor. Bu tür kuruluşların ayrıca asgari miktarda sermayeye sahip olması ve kara para aklamayı önleme politikalarına uyması gerekiyor.

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