Kreşlerde yeni eğitim yılı başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin ilçenin 5 farklı mahallesinde bulunan kreşlerinde yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. 3-6 yaş grubunun okul öncesi eğitim aldığı kreşlerin kontenjanı doldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve Soğuksu-Bayındır mahallelerinde bulunan kreşlerinde yeni eğitim yılı başladı. Yeni eğitim yılında Muratpaşa Belediyesi kreşlerinin 560 kontenjanı dolarken kreşlere bu yıl 180 yeni öğrenci başladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan Mahallesi’nde bulunan Merkez Şube Kreşi’nde başta belediye olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları personelin çocuklarına hizmet veriyor. 120 öğrenci kapasiteli kreşte sanat, bilim, okuma-yazmaya hazırlık, drama-müzik atölyeleriyle birlikte 2 uyku odası ve 1 yemekhane bulunuyor.Kreş sınıfları 20’şer öğrenciden oluşuyor.

Dutlubahçe Mahallesi’nde bulunan ve 100 öğrenci kapasitesine sahip kreş, 6 Kasım 2014’te açıldı. Kreş, 5 derslik ve birer uyku odası, kültür salonu ve yemekhanesiyle hizmet verirken Ermenek Mahallesi’nde bulunan Türkan Saylan kreşi 100 öğrenci kapasitesiyle bu yıl da çocukları ilkokula hazırlıyor. 22 Nisan 2015’te açılan Türkan Saylan kreşinde çeşitli atölyelerin yanı sıra hayal dünyası ve hareket merkezigibi farklı etkinlik alanları da bulunuyor.

Konuksever Mahallesi’nde bulunan Adalya Vakfı Kreşi ise 18 Ağustos 2015’te açıldı. Kreş, 140 öğrenci kapasitesine sahip.Soğuksu ve Bayındır mahallerinin tam sınırında yer alan Münir Özkul Kreşi ise 27 Mart 2018’de açıldı. Eğitim hayatında ikinci dönem öğrencilerini kabul eden kreşin 100 öğrenci kapasitesi bulunuyor.