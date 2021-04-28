26 Nisan Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu. Kısıtlamadan muaf özel sektör çalışanı anne ve babalar ise çocuklarını emanet etmek için kreş ve anaokullarının açık olmasını talep ediyor. Peki, kreşlerle ilgili yeni karar alındı mı?

Kreşler yeniden açılacak mı? Kreşler anaokulları son durum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Yüz yüze sınavlar iptal edildi. Bir tek sınav var. O da ÖSYM'nin Yabancı Dil Sınavı. Bu konuda ÖSYM ile konuşuldu. Onlar bu sınavı yapabilecekler. Çünkü onlar biliyorsunuz sınav sorularını hazırlamak için çok önceden kapanıyorlar. O işlemlerle ilgili kolaylık sağlayacağız. Bu bir istisna. Kreşlerle ilgili değerlendirmeyi hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla bir iki güne kadar yapacağız. Çünkü onlar bir karar verecekler. Onların vereceği karara yönelik biz de bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmaya çalışıyoruz. Eğer bu hareketliliği, mobilizasyonu, istisnaları mümkün olduğunca azaltırsak bu hepimizin faydasına. Bazı gruplar var, 'Bize de istisna yapın' diyorlar. Bir önceki kısmi kısıtlama genelgemizde 'kamuda çalışan ve 10 yaşından küçük çocuğu olanlara izin verilsin' dedik. İşin o kısmını çözmüş olduk. Özel sektör çalışanlarının çocuklarını nereye bırakacaklarını da gözetmemiz lazım. O konuda arkadaşlarımızla dün akşam da konuştuk. Bu konuda ilgili iki bakanlığımız herhangi bir tedbir ortaya koymadan bizim bir istisna ortaya koymamız elbette ki doğru olmaz. Biz çok az istisnayla bu dönemi aşalım istiyoruz” dedi.