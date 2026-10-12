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Gündem Barzani: Kürtler Bahçeli için dua edecek kadar değişti! Kürt meselesini çözen Nobel’i alır! Bu kişi de Erdoğan’dır...
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Barzani: Kürtler Bahçeli için dua edecek kadar değişti! Kürt meselesini çözen Nobel’i alır! Bu kişi de Erdoğan’dır...

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Barzani: Kürtler Bahçeli için dua edecek kadar değişti! Kürt meselesini çözen Nobel’i alır! Bu kişi de Erdoğan’dır...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye’deki çözüm sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kürtlerin Devlet Bahçeli’nin sağlığına dua edecek kadar değiştiğini anlatan Barzani, çözüm süreci hakkında ise 40 yıllık çatışmanın bir günde silinemeyeceğini hatırlatarak sabır çağrısında bulundu. Süreci sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli olma çağrısı da yapan Barzani, “Türkiye’de Kürt meselesini çözen kişi Nobel Barış Ödülü’nü hak eder; bu da birinci derecede sayın Erdoğan için geçerlidir" dedi.

Irak Kürt Bölgesi’nin başkenti Erbil’de Orta Doğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen MERI Forumu’nun özel oturumunda konuşan Neçirvan Barzani; Türkiye, Suriye ve İran ekseninde Kürt meselesinin çözümüne dair değerlendirmeler yaparken, Erbil’in yürüttüğü bölgesel diplomasi trafiğinin perde arkasını anlattı.

Türkiye’nin teröre son vermek için yürüttüğü barış ve diyalog arayışlarını yakından takip ettiklerini belirten Barzani, hem Ankara hem de İmralı cephesindeki ciddiyete dikkat çekti: "Son iki yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’da gördüğüm kadarıyla bu süreç ciddi bir süreçtir. Öcalan cephesinde de, durum son derece ciddi. Süreç belki yavaş ilerliyor olabilir; ancak hiçbir şey yapılmamış olsa bile bu süreçte en azından annelerin yüreği yanmıyor, çatışma yaşanmıyor. Bu bile kendi başına büyük bir kazanımdır."

40 YILLIK SORUNUN ÇÖZÜMÜ SABIR GEREKTİRİR

Sürecin yavaş ilerlediğine yönelik eleştirilere katılmadığına dikkati çeken Barzani, 40 yıllık çatışmanın oluşturduğu sorunların bir günde ortadan kaldırılamayacağını hatırlatarak sabır çağrısında bulundu:

"Süreç yavaş ancak doğru ve isabetli bir istikamette ilerliyor. Kırk yıllık çatışmanın tüm yükünü bir gecede çözmeyi bekleyemezsiniz. Sürecin başarıya ulaşması Türkiye’yi bambaşka bir aşamaya taşıyacak ve bölgedeki tüm ülkenin yararına olacaktır."

KÜRTLER ARTIK BAHÇELİ’NİN SAĞILIĞI İÇİN DUA EDİYOR

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişte yaptığı bir görüşmeyi de ilk kez kamuoyuyla paylaşan Barzani, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı döneminde yaşanan diyaloğu aktardı: "Bahçeli hastanedeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dedim ki: 'Dünya çok değişti; artık Kürtler Bahçeli iyileşsin diye dua ediyor.' İşte bu, değişimin açık bir göstergesidir. Türkiye’de Kürt meselesini çözen kişi Nobel Barış Ödülü’nü hak eder; bu da birinci derecede sayın Erdoğan için geçerlidir. Biz de Erbil ve Süleymaniye olarak barış sürecine gereken desteği verdik; Ankara ne istiyorsa yaptık. Şimdi yapılması gereken; hem Kürtlerin hem de Türkiye’nin ortak hasımları olan ve bu sürecin başarıya ulaşmasını istemeyen o odaklara, o ellere asla fırsat vermemektir."

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