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Eğitim Kreşler ve anaokulları açılıyor mu? Kreşler ve anaokulları yüz yüze eğitime başlıyor mu?
Eğitim

Kreşler ve anaokulları açılıyor mu? Kreşler ve anaokulları yüz yüze eğitime başlıyor mu?

Normalleşme kapsamında eğitimde yeni kararlar gündemde. Anaokulları ve kreşlerde eğitimin nasıl devam edeceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Kreşler ve anaokulları açılıyor mu? Kreşler ve anaokulları yüz yüze eğitime başlıyor mu? İşte detaylar

Yeniakit Publisher
2021-05-16 16:13:00 - 2021-05-16 16:15:32
Kreşler ve anaokulları açılıyor mu? Kreşler ve anaokulları yüz yüze eğitime başlıyor mu?

17 günlük tam kapanma dönemine girilmesi ile beraber, tüm kademelerde uzatan eğitim kararı alınmıştı. Anaokulları ve kreşlerin son durumu merak ediliyor. "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili yayınşlanan genelgeye göre MEB tarafından son dakika açıklama yapıldı. Peki, kreş ve anaokulları açılacak mı?

Kreşler ve anaokulları açılıyor mu?

Milli Eğitim Balkanlığı tarafından yapılan açıklama ile anaokulları ve kreşlerde son durum şöyle;

Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebileceği belirtilen genelgede, diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB'in açıklamasına uygun hareket edileceği aktarıldı. Genelgede, STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere dair kısıtlamanın 1 Haziran'a kadar uzatılacağı da belirtildi.

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