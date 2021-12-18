Krep tarifi, nasıl yapılır?

Kahvaltılık krep (2-4 kişilik ) veya akıtma kolay nasıl yapılır? İşte kolay tarif

Kahvaltılık krep tarifi

Malzemeler

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az un

2 su bardağı süt (dilerseniz yarı yarıya süt ve su karışık kullanılabilir)

1 çay kaşığı tuz

pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

Kahvaltılık krep(akıtma) nasıl yapılır?

Krep tarifi hazırlamak için un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın. Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin. Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın. Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek yayın. Her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin. Tüm harcınız bitene kadar bu işleme devam edin. Krep tarifimiz hazır, afiyet olsun.