  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kremlin'den Zelenskiy açıklaması
Dünya

Kremlin'den Zelenskiy açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında görüşme olması için bir adım atılmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:54:00 -
Kremlin'den Zelenskiy açıklaması

Rusya'nın 100 bin asker ile Ukrayna'ya girmeye hazırlandığı iddialarının ardından iki ülke arasındaki gerilim iyice tırmandı.

Gözler, tansiyonu düşürmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak olası toplantıya çevrildi.

Moskova'dan yapılan açıklamada ise iki lider arasında bir görüşmenin söz konusu olmadığı kaydedildi.

TASS'ın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme için herhangi bir hazırlık yapılmadığını söyledi. "Bu noktada hiçbir şey gerçekleşmiyor." dedi.

Peskov, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Kiev'in Minsk anlaşmalarından ayrılmaya doğru ilerlediğini öne sürerek, Putin ile Zelenskiy arasında görüşme ihtimalinin olmadığını söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe'nin ocak planı belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin ocak planı belli oldu

Sezon başında Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in Fenerbahçe'ye ocak ayında geri döneceği belirtiliyor.
İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlandı!
Dünya

İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşma sağlandı!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi arasındaki görüşmenin son derece d..
İsmail Saymaz hayatının şokunu yaşadı
Gündem

İsmail Saymaz hayatının şokunu yaşadı

Hakaret davasında Cem Küçük'ten 18 bin TL tazminat kazanan ve daha sonra sosyal medya hesabından dalga geçmeye başlayan İsmail Saymaz, İstin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay