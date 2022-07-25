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Dünya Kremlin'den sızdırıldı! Hastalığı günden güne ağırlaştığı iddia edilen Putin'in halefi daha 36 yaşında
Dünya

Kremlin'den sızdırıldı! Hastalığı günden güne ağırlaştığı iddia edilen Putin'in halefi daha 36 yaşında

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kanser olduğu yönündeki iddialar, dünya basınında geniş yer buluyordu. Hatta Putin'in sık sık dublör kullandığı da iddialar arasındaydı. Putin'le ilgili çok konuşulacak bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre Putin'in hastalığının kötüye gitmesinin ardından Kremlin'de üst düzey bir görevde olan 36 yaşındaki Dmitry Kovalev'in Rusya Devlet Başkanlığı için kollarını sıvadığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 11:58:00 -
Kremlin'den sızdırıldı! Hastalığı günden güne ağırlaştığı iddia edilen Putin'in halefi daha 36 yaşında

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bir yandan da Rus Devlet Başkanı Putin'in ağır hasta olduğu ve yakın zamanda görevi bırakabileceği iddiaları dolaşıyor. Özellikle Ukrayna basını tarafından servis edilen bu iddialar, dünya basınında da kendisine geniş yer buluyor.

YENİ İDDİA ORTAYA ATILDI

Kanser olduğu iddia edilen Putin'le ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre Putin'in hastalığının kötüye gittiği ve bu nedenle sık sık dublör kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi. Bu haberlerle birlikte Kremlin'de de son günlerde hareketlilik yaşandığı ileri sürüldü.

YERİNE HAZIRLANIYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre Kremlin'de üst düzey bir görevde bulunan ve başarılı olarak görülen 36 yaşındaki Dmitry Kovalev'in Putin'den sonra görevi devralmak için şimdiden hazırlıklara başladığı ve en güçlü adaylardan biri olduğu iddia edildi.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ'NDE POPÜLARİTESİ ARTTI

Hatta İngiliz basını, 9 Mayıs'ta düzenlenen Zafer Yürüyüşü'nde Putin'le birlikte yürüyen ve sık sık Rus liderle fikir alışverişinde bulunduğu görülen Kovalev'in bu fotoğraflarla birlikte popülaritesini artırdığını yazdı. Fakat tüm bu detaylarla birlikte Kovalev'in Putin'den daha acımasız bir lider olabileceğini de özellikle vurgulandı.

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